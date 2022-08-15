РФ накопичила на аеродромі в Білорусі багато ЗРК з ракетами, можливо готується удар - ЗМІ

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" вважає, що на території аеродрому "Зябрівка" у Гомельскій області Білорусі накопичилася велика кількість зенітно-ракетних комплексів із близько 15-60 ракетами, що може свідчити про підготовку до масованого удару.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Завдяки знімкам із космосу наша команда змогла… скласти актуальний та повний огляд усієї техніки та об'єктів, що знаходяться у Зябрівці на даний момент".

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Деталі: На аеродромі перебувають від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт", 2 ЗРПК "Панцир".

Також там розташовано склад боєприпасів з мінімумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400

Група вказує, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту "Гомель", звідки їх везуть до Зябрівки.

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Аналітики також припускають, що в цьому районі "йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями".

Дослівно: "Про це говорить і те, що з моменту останнього масованого обстрілу – 28 липня – з території Білорусі по Україні не випустили жодної ракети…

Крім цього, там (в Зябрівці – ред.) дислокується велика кількість машин різного військового значення, інженерна техніка, окопи, намети. Нам також відомо, що на околицях аеродрому знаходяться танки Т-72 та ОТРК "Іскандер", які не видно на знімку".

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