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РФ накопичила на аеродромі в Білорусі багато ЗРК з ракетами, можливо готується удар - ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 21:47

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" вважає, що на території аеродрому "Зябрівка" у Гомельскій області Білорусі накопичилася велика кількість зенітно-ракетних комплексів із близько 15-60 ракетами, що може свідчити про підготовку до масованого удару.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Завдяки знімкам із космосу наша команда змогла… скласти актуальний та повний огляд усієї техніки та об'єктів, що знаходяться у Зябрівці на даний момент".

Деталі: На аеродромі перебувають від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт", 2 ЗРПК "Панцир".

Також там розташовано склад боєприпасів з мінімумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400

Група вказує, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту "Гомель", звідки їх везуть до Зябрівки.

Аналітики також припускають, що в цьому районі "йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями".

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Дослівно: "Про це говорить і те, що з моменту останнього масованого обстрілу – 28 липня – з території Білорусі по Україні не випустили жодної ракети…

Крім цього, там (в Зябрівці – ред.) дислокується велика кількість машин різного військового значення, інженерна техніка, окопи, намети. Нам також відомо, що на околицях аеродрому знаходяться танки Т-72 та ОТРК "Іскандер", які не видно на знімку".

Передісторія:

  • 11 серпня "Беларускі Гаюн" показав відео вибуху в районі аеродрому "Зябрівка" поблизу Гомеля.
  • У ніч на четвер з'явилися повідомлення, що в районі аеродрому "Зябрівка", який знаходиться недалеко від білоруського міста Гомель, було чути вибухи та видно спалахи.
  • Згодом Міністерство оборони Білорусі озвучило офіційну версію нічних вибухів та спалахів на військовому аеродромі "Зябрівка" – це нібито загоряння "однієї з одиниць техніки".

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Теми: БілорусьРосія
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