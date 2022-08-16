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Повітряні сили про вибухи в Джанкої: не дотримуються пожежної безпеки, всю Україну це тішить

Валентина РоманенкоВівторок, 16 серпня 2022, 13:17
фото ТАСС

У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 16 серпня, відповідаючи на запитання

Пряма мова: "Є офіційна позиція українського уряду, вищого військового керівництва… Противник не вміє користуватися заходами пожежної безпеки. Але всю Україну це тішить. Джанкой — це ще один аеродром, де противник зосередив ударні вертольоти та іншу техніку.

Судячи з відео, яке з'явилося у відкритих джерелах, ми бачимо детонацію боєкомплекту… Сподіваємося, що таким чином противник позбавиться техніки та особового льотного складу (як відбулось у Саках)…".

Деталі: За словами Ігната, про втрати росіян ще рано говорити, але він висловив припущення, що українська розвідка вже має деякі дані, які поза тим не будуть оприлюднені.

Водночас зазвичай за деякий час з'являються і супутникові знімки з місця події, додав речник ПС.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Зранку 16 серпня ЗМІ повідомили про вибухи та пожежу в районі Джанкоя, а один із лідерів кримських татар Рефат Чубаров із посиланням на джерела на півострові повідомив, що було "влучання у сховище боєприпасів".
  • Міноборони РФ пізніше заявило, що близько 06:15 у районі населеного пункту Майське (Джанкойський район) сталося займання на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. 
  • З Майського вивезли близько 2 тисяч людей.
  • Голова Офісу президента України Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк відреагували на вибухи поблизу Джанкоя в соцмережах. Єрмак розмістив малюнок із підписом "дуже мені подобається ця бавовна", а Подоляк написав, що вибухи складів– це "демілітаризація в дії".

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Теми: Кримвибухвійна
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