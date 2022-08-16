Воздушные силы о взрывах в Джанкое: не соблюдают пожарную безопасность, Украину это радует

В Вооруженных силах Украины считают взрывы в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма "несоблюдением правил противопожарной безопасности".

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге, отвечая на вопросы

Прямая речь: "Есть официальная позиция украинского правительства, высшего военного руководства… Противник не умеет пользоваться мерами пожарной безопасности. Но всю Украину это радует. Джанкой — это еще один аэродром, где противник сосредоточил ударные вертолеты и другую технику.

Судя по видео, которое появилось в открытых источниках, мы видим детонацию боекомплекта… Надеемся, что таким образом противник лишится техники и личного летного состава (как произошло в Саках)…".

Детали: По словам Игната, о потерях россиян еще рано говорить, но он высказал предположение, что у украинской разведки уже есть некоторые данные, которые все же не будут обнародованы.

В то же время обычно через некоторое время появляются и спутниковые снимки с места происшествия, добавил спикер ВС ВСУ.

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