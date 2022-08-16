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Воздушные силы о взрывах в Джанкое: не соблюдают пожарную безопасность, Украину это радует

Валентина РоманенкоВторник, 16 августа 2022, 13:17
фото ТАСС

В Вооруженных силах Украины считают взрывы в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма "несоблюдением правил противопожарной безопасности".

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге, отвечая на вопросы

Прямая речь: "Есть официальная позиция украинского правительства, высшего военного руководства… Противник не умеет пользоваться мерами пожарной безопасности. Но всю Украину это радует. Джанкой — это еще один аэродром, где противник сосредоточил ударные вертолеты и другую технику.

Судя по видео, которое появилось в открытых источниках, мы видим детонацию боекомплекта… Надеемся, что таким образом противник лишится техники и личного летного состава (как произошло в Саках)…".

Детали: По словам Игната, о потерях россиян еще рано говорить, но он высказал предположение, что у украинской разведки уже есть некоторые данные, которые все же не будут обнародованы.

В то же время обычно через некоторое время появляются и спутниковые снимки с места происшествия, добавил спикер ВС ВСУ.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 16 августа СМИ сообщили о взрывах и пожаре в районе Джанкоя, а один из лидеров крымских татар Рефат Чубаров со ссылкой на источники на полуострове сообщил, что было "попадание в хранилище боеприпасов".
  • Минобороны РФ позже заявило, что около 06:15 в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.
  • Из Майского вывезли около 2 тысяч человек.
  • Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк отреагировали на взрывы вблизи Джанкоя в соцсетях. Ермак разместил рисунок с подписью "очень мне нравится эта бавовна", а Подоляк написал, что взрывы складов – это "демилитаризация в действии".

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Темы: Крымвзрыввойна
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