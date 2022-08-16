Росіяни вдарили ракетами по Житомирщині, сталося два вибухи
Росіяни завдали ракетного удару по Житомирській області, у Житомирському районі зафіксовано два вибухи.
Джерело: голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко
Дослівно: "На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару".
Деталі: Бунечко додав, що, за попередньою інформацією, ракети було випущено з території Білорусі.
О 15:51 голова Житомирської ОВА повідомив, що внаслідок запуску ворожих ракет жертв немає.
Раніше читачі Житомир.info повідомляли, що під Житомиром чутно вибухи.
Повітряну тривогу в Житомирській області оголосили о 12:58. Майже одночасно з цим оголосили тривогу в Києві та Київській області, а також у Рівненській та Волинській областях.
Повітряна тривога тривала годину, але щойно був відбій – знову почалася в центральних та західних областях України. У Житомирській області вдруге вона тривала пів години, до 14:31.