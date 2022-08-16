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Россияне ударили ракетами по Житомирщине, произошло два взрыва

Елена РощинаВторник, 16 августа 2022, 13:33

Россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области, в Житомирском районе зафиксировано два взрыва.

Источник: глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко

Дословно: "На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара".

Детали: Бунечко добавил, что, по предварительной информации, ракеты были выпущены с территории Беларуси.

В 15:51 глава Житомирской ОВА сообщил, что в результате запуска вражеских ракет жертв нет.

Ранее читатели Житомир.info сообщали, что под Житомиром слышны взрывы.

Воздушная тревога в Житомирской области была объявлена в 12:58. Почти одновременно объявили тревогу в Киеве и Киевской области, а также в Ровенской и Волынской областях.

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Воздушная тревога длилась час, но как только был отбой – снова началась в центральных и западных областях Украины. В Житомирской области второй раз она длилась пол часа, до 14:31.

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Темы: Житомирская областьЖитомирвойна
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