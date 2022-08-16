Россияне ударили ракетами по Житомирщине, произошло два взрыва
Россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области, в Житомирском районе зафиксировано два взрыва.
Источник: глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко
Дословно: "На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара".
Детали: Бунечко добавил, что, по предварительной информации, ракеты были выпущены с территории Беларуси.
В 15:51 глава Житомирской ОВА сообщил, что в результате запуска вражеских ракет жертв нет.
Ранее читатели Житомир.info сообщали, что под Житомиром слышны взрывы.
Воздушная тревога в Житомирской области была объявлена в 12:58. Почти одновременно объявили тревогу в Киеве и Киевской области, а также в Ровенской и Волынской областях.
Воздушная тревога длилась час, но как только был отбой – снова началась в центральных и западных областях Украины. В Житомирской области второй раз она длилась пол часа, до 14:31.