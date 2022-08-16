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Зеленський відповів на петицію про зарплати депутатам: каже, не впливає

"Українська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 15:08
Зеленський відповів на петицію про зарплати депутатам: каже, не впливає
Володимир Зеленський, фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію щодо встановлення заробітної плати народним депутатам "на рівні мінімального окладу" послався на те, що відповідно до законодавства цим питанням займається Верховна Рада, а не він.

Джерело: відповідь на петицію

Дослівно: "Щодо порушеного в електронній петиції питання стосовно встановлення заробітної плати народних депутатів України та членів Кабінету міністрів України на рівні мінімального окладу та спрямування коштів на потреби населення та армії зазначаю.

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Забезпечення потреб армії та соціальний захист населення завжди залишатиметься незмінним пріоритетом держави, передусім задля досягнення миру та збереження територіальної цілісності України.

Водночас згідно зі статтею 1 Конституції України Україна є правовою державою. Відповідно до частини першої статті 8 Основного Закону в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19 Конституції України)".

Деталі: Президент пояснив, що частиною першою статті 33 закону України "Про статус народного депутата України" визначено, що щомісячний посадовий оклад народного депутата встановлюється Верховною Радою України.

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При цьому надбавки до встановленого Верховною Радою посадового окладу народному депутату здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабміну.

Водночас голова держави нагадав, що уряд, а також голови обласних та міських державних адміністрацій позбавлені надбавки за "інтенсивність праці".

Президент каже, що звернувся до прем’єра та голови парламенту "опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення".

Дізнатись більше: "Нардепам – мінімалку!" Де баланс між популізмом, здоровим державотворенням і реальністю?

Теми: зарплатиВерховна РадаЗеленськийвійна
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