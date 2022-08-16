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Зеленський відповів на петицію про зарплати депутатам: каже, не впливає

"Українська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 15:08
Володимир Зеленський, фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію щодо встановлення заробітної плати народним депутатам "на рівні мінімального окладу" послався на те, що відповідно до законодавства цим питанням займається Верховна Рада, а не він.

Джерело: відповідь на петицію

Дослівно: "Щодо порушеного в електронній петиції питання стосовно встановлення заробітної плати народних депутатів України та членів Кабінету міністрів України на рівні мінімального окладу та спрямування коштів на потреби населення та армії зазначаю.

Забезпечення потреб армії та соціальний захист населення завжди залишатиметься незмінним пріоритетом держави, передусім задля досягнення миру та збереження територіальної цілісності України.

Водночас згідно зі статтею 1 Конституції України Україна є правовою державою. Відповідно до частини першої статті 8 Основного Закону в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19 Конституції України)".

Деталі: Президент пояснив, що частиною першою статті 33 закону України "Про статус народного депутата України" визначено, що щомісячний посадовий оклад народного депутата встановлюється Верховною Радою України.

При цьому надбавки до встановленого Верховною Радою посадового окладу народному депутату здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабміну.

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Водночас голова держави нагадав, що уряд, а також голови обласних та міських державних адміністрацій позбавлені надбавки за "інтенсивність праці".

Президент каже, що звернувся до прем’єра та голови парламенту "опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення".

Дізнатись більше: "Нардепам – мінімалку!" Де баланс між популізмом, здоровим державотворенням і реальністю?

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Теми: зарплатиВерховна РадаЗеленськийвійна
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