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Зеленский ответил на петицию о зарплатах депутатам: говорит, не влияет

"Украинская правда"Вторник, 16 августа 2022, 15:08
Владимир Зеленский, фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский в ответе на петицию относительно установления заработной платы народным депутатам "на уровне минимального оклада" сослался на то, что в соответствии с законодательством этим вопросом занимается Верховная Рада, а не он.

Источник: ответ на петицию

Дословно: "Относительно поставленного в электронной петиции вопросе, касающегося установления заработной платы народных депутатов Украины и членов Кабинета министров Украины на уровне минимального оклада и направления средств на нужды населения и армии отмечаю.

Обеспечение потребностей армии и социальная защита населения всегда будет оставаться неизменным приоритетом государства, прежде всего для достижения мира и сохранения территориальной целостности Украины.

В то же время согласно статье 1 Конституции Украины Украина является правовым государством. В соответствии с частью первой статьи 8 Основного Закона в Украине признается и действует принцип верховенства права. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины (статья 19 Конституции Украины)".

Детали: Президент пояснил, что частью первой статьи 33 закона Украины "О статусе народного депутата Украины" определено, что ежемесячный должностной оклад народного депутата устанавливается Верховной Радой Украины.

При этом надбавки к установленному Верховной Радой должностному окладу народному депутату осуществляются в размере, установленном для членов Кабмина.

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В то же время глава государства напомнил, что правительство, а также главы областных и городских государственных администраций лишены надбавки за "интенсивность труда".

Президент говорит, что обратился к премьеру и главе парламента "проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения".

Узнать больше: "Нардепам – минималку!" Где баланс между популизмом, здоровым государством и реальностью?

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Темы: зарплатыВерховная РадаЗеленскийвойна
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