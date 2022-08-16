Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский ответил на петицию о зарплатах депутатам: говорит, не влияет

"Украинская правда"Вторник, 16 августа 2022, 15:08
Зеленский ответил на петицию о зарплатах депутатам: говорит, не влияет
Владимир Зеленский, фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский в ответе на петицию относительно установления заработной платы народным депутатам "на уровне минимального оклада" сослался на то, что в соответствии с законодательством этим вопросом занимается Верховная Рада, а не он.

Источник: ответ на петицию

Дословно: "Относительно поставленного в электронной петиции вопросе, касающегося установления заработной платы народных депутатов Украины и членов Кабинета министров Украины на уровне минимального оклада и направления средств на нужды населения и армии отмечаю.

Реклама:

Обеспечение потребностей армии и социальная защита населения всегда будет оставаться неизменным приоритетом государства, прежде всего для достижения мира и сохранения территориальной целостности Украины.

В то же время согласно статье 1 Конституции Украины Украина является правовым государством. В соответствии с частью первой статьи 8 Основного Закона в Украине признается и действует принцип верховенства права. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины (статья 19 Конституции Украины)".

Детали: Президент пояснил, что частью первой статьи 33 закона Украины "О статусе народного депутата Украины" определено, что ежемесячный должностной оклад народного депутата устанавливается Верховной Радой Украины.

ВИДЕО ДНЯ

При этом надбавки к установленному Верховной Радой должностному окладу народному депутату осуществляются в размере, установленном для членов Кабмина.

В то же время глава государства напомнил, что правительство, а также главы областных и городских государственных администраций лишены надбавки за "интенсивность труда".

Президент говорит, что обратился к премьеру и главе парламента "проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения".

Узнать больше: "Нардепам – минималку!" Где баланс между популизмом, здоровым государством и реальностью?

Темы: зарплатыВерховная РадаЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
зарплаты
Возвращение 30 тысяч и доплаты раненым бойцам: Кабмин обновил порядок и размер выплат
Большинство украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности
Рада приняла закон о доплатах военным
Последние новости
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
Все новости...
Реклама: