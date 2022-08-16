У МВС розповіли, кого каратимуть за колабораціонізм

В МВС заявили, що кожен випадок співпраці з окупантами розглядатимуть окремо, але якщо на тимчасово захоплених Росією територіях людина працює у магазині чи перукарні, то притягнути її до відповідальності за колабораціонізм неможливо.

Джерело: Укрінформ з посиланням на речницю МВС Альону Матвєєву

Пряма мова Матвєєвої: "Під кожен випадок закон не застосуєш однаково. Наприклад, якщо людина працювала у магазині, то неможливо її притягнути за колабораційну діяльність. Кожен випадок розбирається окремо.

Якщо особа не співпрацювала (із загарбниками – ред.), а просто працювала перукарем, наприклад, на тимчасово захопленій території, то, відповідно, не буде претензій".

Деталі: За словами речниці МВС, підозри вручатимуть тим, хто співпрацював з окупантами – наприклад, надавав росіянам дані про українських військових.

Матвєєва додала, що покарання за колаборацію з РФ також у кожному випадку визначатимуть окремо.

"Якщо людина закликала підтримувати військових Росії або надавала якісь відомості, брала гуманітарну допомогу (від росіян – ред.) і розповсюджувала її – це одне покарання, якщо йдеться про якісь більш серйозні дії особи, наприклад, коли колабораційна діяльність людини мала такий вплив, що хтось через неї загинув – то термін у цьому випадку може бути більш серйозний, навіть до довічного ув’язнення", – пояснила речниця МВС.

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Для довідки: З початку повномасштабного вторгнення Росії ДБР розслідує 815 кримінальних проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки, зокрема державної зради та колабораціонізму.

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