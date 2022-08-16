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В МВД рассказали, кого будут наказывать за коллаборационизм

Ирина БалачукВторник, 16 августа 2022, 16:57
Полицейский документирует преступления рФ в Украине. Фото НПУ

В МВД заявили, что каждый случай сотрудничества с оккупантами будут рассматривать отдельно, но если на временно захваченных Россией территориях человек работает в магазине или парикмахерской, то привлечь его к ответственности за коллаборационизм невозможно.

Источник: Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря МВД Алену Матвееву

Прямая речь Матвеевой: "Под каждый случай закон не применишь одинаково. Например, если человек работал в магазине, то невозможно его привлечь за коллаборационную деятельность. Каждый случай разбирается по отдельности.

Если лицо не сотрудничало (с захватчиками – ред.), а просто работало парикмахером, например, на временно захваченной территории, то, соответственно, не будет претензий".

Детали: По словам пресс-секретаря МВД, подозрения будут вручать тем, кто сотрудничал с оккупантами – например, предоставлял россиянам данные об украинских военных.

Матвеева добавила, что наказание за коллаборацию с РФ также в каждом случае будет определяться отдельно.

"Если человек призывал поддерживать военных России или предоставлял какие-то сведения, принимал гуманитарную помощь (от россиян – ред.) и распространял ее – это одно наказание, если речь идет о каких-то более серьезных действиях лица, например, когда коллаборационная деятельность человека имела такое влияние, что кто-то из-за нее погиб – то срок в этом случае может быть более серьезный, даже до пожизненного заключения", – пояснила спикер МВД.

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Для справки: С начала полномасштабного вторжения России ГБР расследует 815 уголовных производств относительно преступлений против нацбезопасности, в частности государственной измены и коллаборационизма.

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Темы: коллаборационизмУкраинавойна
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