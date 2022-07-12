Поліція виявила в Україні понад 900 колаборантів РФ

Правоохоронці порушили наразі понад 900 кримінальних проваджень за новою статтею про колабораційну діяльність під час війни.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ у Telegram

Дослівно: "Наразі щоденно вноситься в реєстр близько 10 нових кримінальних проваджень, загалом же їх понад 900. Серед найпоширеніших проявів такої діяльності – допомога армії РФ, поширення російської пропаганди, добровільна участь в окупаційних органах влади".

Деталі: Всього притягнуто до відповідальності 163 особи. Однак більшість підозрюваних перебувають на тимчасово окупованих територіях, тому засудження відбувається заочно.

Що цьому передувало: