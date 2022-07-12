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Поліція виявила в Україні понад 900 колаборантів РФ

"Українська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 11:46

Правоохоронці порушили наразі понад 900 кримінальних проваджень за новою статтею про колабораційну діяльність під час війни.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ у Telegram

Дослівно: "Наразі щоденно вноситься в реєстр близько 10 нових кримінальних проваджень, загалом же їх понад 900. Серед найпоширеніших проявів такої діяльності – допомога армії РФ, поширення російської пропаганди, добровільна участь в окупаційних органах влади".

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Деталі: Всього притягнуто до відповідальності 163 особи. Однак більшість підозрюваних перебувають на тимчасово окупованих територіях, тому засудження відбувається заочно.

Що цьому передувало:  

  • 3 березня Верховна Рада ухвалила низку воєнних законів, в тому числі проголосувала за законопроєкти №5143 та №5144 про боротьбу з колабораціонізмом. Зокрема, запроваджена кримінальна відповідальність за співпрацю з Росією, окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи воєнізованими формуваннями.
  • 14 квітня Верховна Рада України ухвалила із змінами законопроект №7186, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за колабораціоністську діяльність. 

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Теми: колабораціяполіціявійна
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