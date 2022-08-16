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​​СБУ ідентифікувала ще 8 мародерів з Бучі: відправляли крадене через Білорусь

Роман ПетренкоВівторок, 16 серпня 2022, 17:38
​​СБУ ідентифікувала ще 8 мародерів з Бучі: відправляли крадене через Білорусь
фото: сбу

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру ще 8 мародерам з армії РФ, які грабували українців у Бучі, а потім відправляли крадене рідним з пошти білоруського міста Мозир.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними спецслужби, на Київщині загарбники проводили так звані "зачистки" населених пунктів: грабували майно місцевих мешканців і мародерили покинуті домівки, щоб згодом відправити все це своїм рідним.

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Встановлено, що більшість із них – військовослужбовці в/ч 6720 федеральної служби військ національної гвардії рф. Серед них є й десантник-гвардієць з окупованого Криму.

Зокрема, з 24 лютого по 31 березня у Бучі російські військові награбували собі "трофеї" – комп’ютерну та побутову техніку, ювелірні вироби, гаджети, одяг, продукти харчування тощо.

Згодом відправляли крадене майно рідним у поштових відправленнях з Мозиря адресатам у Алтайському та Хабаровському краях, на Сахаліні.

ВІДЕО ДНЯ

Їм повідомили про підозру, їм загрожує від 8 до 12 років, а стаття "порушення законів та звичаїв війни" не має терміну давності.

Теми: СБУБучамародерствоРосія
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