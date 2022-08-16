СБУ идентифицировала еще 8 мародеров из Бучи: отправляли ворованное через Беларусь

По материалам СБУ сообщено о подозрении еще 8 мародерам из армии РФ, грабивших украинцев в Буче, а затем отправляли краденое родным из почты белорусского города Мозырь.

Источник: СБУ

Детали: По данным спецслужбы, в Киевской области захватчики проводили так называемые "зачистки" населенных пунктов: грабили имущество местных жителей и мародерили заброшенные дома, чтобы впоследствии отправить все это своим родным.

Установлено, что большинство из них – военнослужащие в/ч 6720 федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Среди них есть и десантник-гвардеец из оккупированного Крыма.

В частности, с 24 февраля по 31 марта в Буче российские военные награбили себе "трофеи" – компьютерную и бытовую технику, ювелирные изделия, гаджеты, одежду, продукты питания.

Впоследствии отправляли украденное имущество родным в почтовых отправлениях из Мозыря адресатам в Алтайском и Хабаровском краях, на Сахалине.

Им сообщили о подозрении, им грозит от 8 до 12 лет, а у статьи "нарушения законов и обычаев войны" нет срока давности.