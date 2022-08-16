Чоловіку, який кинув коктейль Молотова в офіс Денісової, дали п’ять років

До 5 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який намагався підпалити приміщення Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: 26 серпня 2021 року обвинувачений кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення уповноваженого Ради з прав людини, після чого підпалив вхідні двері Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Чоловіка затримали неподалік місця скоєння злочину. Затриманим виявився 51-річний уродженець Херсонщини.

Мотивом підпалів слугувало "невдоволення діями державних органів з вирішення його особистих сімейних проблем".

За висновками судово-психіатричної експертизи чоловік є осудним.

Окрім засудження до 5 років, задоволено позов державних установ на суму майже 100 тисяч гривень, які стягнуть зі злочинця.