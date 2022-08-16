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Мужчине, бросившему коктейль Молотова в офис Денисовой, дали пять лет

Роман ПетренкоВторник, 16 августа 2022, 18:46
фото прокуратуры

К 5 годам лишения свободы приговорен мужчина, который пытался поджечь помещение Офиса омбудсмена и Кассационного уголовного суда.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: 26 августа 2021 года обвиняемый бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь помещения уполномоченного Совета по правам человека, после чего поджег входную дверь Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

Мужчину задержали неподалеку от места совершения преступления. Задержанным оказался 51-летний уроженец Херсона.

Мотивом поджогов служило "недовольство действиями государственных органов по решению его личных семейных проблем".

По выводам судебно-психиатрической экспертизы мужчина является вменяемым.

Кроме приговора к 5 годам, удовлетворен иск государственных учреждений на сумму почти 100 тысяч гривен, которые будут взысканы с преступника.

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Темы: Киевомбудсменпрокуратурасуд
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