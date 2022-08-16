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На Житомирщині росіяни вдарили ракетами по військовому аеродрому

Валентина РоманенкоВівторок, 16 серпня 2022, 20:37
Су-34. ілюстративне фото з Вікіпедії

Російська армія у вівторок завдала ракетного удару по військовому аеродрому на Житомирщині.

Джерело: пресслужба Повітряного командування "Центр"

Дослівно: "Сьогодні вдень рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок влучання  пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки.

Особовий склад перебував в укритті, тому не постраждав.

Що передувало: Удень голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по Житомирській області, у Житомирському районі зафіксовано два вибухи. 

Повідомлялось, що за попередньою інформацією, внаслідок запуску ворожих ракет жертв немає.

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Теми: Житомирщинавійна
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