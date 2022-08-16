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В Житомирской области россияне ударили ракетами по военному аэродрому

Валентина РоманенкоВторник, 16 августа 2022, 20:37
Су-34. иллюстративное фото из Википедии

Российская армия во вторник нанесла ракетный удар по военному аэродрому на Житомирщине.

Источник: пресс-служба Воздушного командования "Центр"

Дословно: "Сегодня днем ​​рашисты подняли самолеты с территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно с истребителей-бомбардировщиков Су-34".

Детали: Сообщается, что в результате попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники.

Личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал.

Что предшествовало: Днем председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области, в Житомирском районе было зафиксировано два взрыва.

Сообщалось, что, по предварительной информации, в результате запуска вражеских ракет жертв нет.

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Темы: Житомирская областьвойна
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