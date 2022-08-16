Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Житомирской области россияне ударили ракетами по военному аэродрому

Валентина РоманенкоВторник, 16 августа 2022, 20:37
В Житомирской области россияне ударили ракетами по военному аэродрому
Су-34. иллюстративное фото из Википедии

Российская армия во вторник нанесла ракетный удар по военному аэродрому на Житомирщине.

Источник: пресс-служба Воздушного командования "Центр"

Дословно: "Сегодня днем ​​рашисты подняли самолеты с территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно с истребителей-бомбардировщиков Су-34".

Реклама:

Детали: Сообщается, что в результате попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники.

Личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал.

Что предшествовало: Днем председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области, в Житомирском районе было зафиксировано два взрыва.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщалось, что, по предварительной информации, в результате запуска вражеских ракет жертв нет.

Темы: Житомирская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Житомирская область
Самолеты на Житомирщине столкнулись во время маневра разворота, ГБР расследует 3 версии
Не только Хмельнитчина: на Житомирщине РФ атаковала объект инфраструктуры
Вымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры
Последние новости
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
Все новости...
Реклама: