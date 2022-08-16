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Росіяни здійснили найпотужнішу з початку війни хакерську атаку на сайт "Енергоатома"

"Українська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 21:42
Росіяни здійснили найпотужнішу з початку війни хакерську атаку на сайт Енергоатома
Фото: Енергоатом

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" повідомило, що з території Росії вчинили наймасштабнішу хакерську атаку з початку 24 лютого на офіційний сайт підприємства.

Джерело: повідомлення "Енергоатома"

Дослівно: "16 серпня 2022 року, відбулася найпотужніша від початку повномасштабного вторгнення рф хакерська атака на офіційний сайт ДП "НАЕК "Енергоатом". Його атакували з території російської федерації.

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Російська група "народная киберармия" здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 млн бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки Компанії".

Деталі: Проте на підприємстві вказали, що зазначена атака суттєво не вплинула на роботу сайту і залишилася непомітною користувачам.

Передісторія:

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  • 15 серпня Верховна Рада звернулася до світових організацій, парламентів та урядів держав із закликом засудити акт ядерного тероризму, який здійснює Росія на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.

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