Росіяни здійснили найпотужнішу з початку війни хакерську атаку на сайт "Енергоатома"

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" повідомило, що з території Росії вчинили наймасштабнішу хакерську атаку з початку 24 лютого на офіційний сайт підприємства.

Джерело: повідомлення "Енергоатома"

Дослівно: "16 серпня 2022 року, відбулася найпотужніша від початку повномасштабного вторгнення рф хакерська атака на офіційний сайт ДП "НАЕК "Енергоатом". Його атакували з території російської федерації.

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Російська група "народная киберармия" здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 млн бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки Компанії".

Деталі: Проте на підприємстві вказали, що зазначена атака суттєво не вплинула на роботу сайту і залишилася непомітною користувачам.

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