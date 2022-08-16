Россияне осуществили самую мощную с начала войны хакерскую атаку на сайт "Энергоатома"
Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" сообщило, что с территории России совершили самую масштабную хакерскую атаку с начала 24 февраля на официальный сайт предприятия.
Источник: сообщение "Энергоатома"
Дословно: "16 августа 2022 года, произошла самая мощная с начала полномасштабного вторжения России хакерская атака на официальный сайт ГП "НАЭК "Энергоатом". Его атаковали с территории российской федерации.
Российская группа "народная киберармия" осуществила кибератаку, используя 7,25 млн бот-юзеров, которые в течение трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы Компании".
Детали: Однако на предприятии указали, что отмеченная атака существенно не повлияла на работу сайта и осталась незаметной пользователям.
Предыстория:
15 августа Верховная Рада обратилась к мировым организациям, парламентам и правительствам государств с призывом осудить акт ядерного терроризма, который осуществляет Россия на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.