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Росіяни ввечері з РСЗО вдарили по Харкову

Вівторок, 16 серпня 2022, 23:33
Росіяни ввечері з РСЗО вдарили по Харкову
Фото: Getty Images

Російські війська ввечері 16 серпня обстріляли Салтівський район Харкова із реактивних систем залпового вогню.

Джерело: повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова

Пряма мова: "Багатостраждальна Салтівка знову під обстрілом. Попадання РСЗВ у землю біля житлового будинку. Вибиті вікна, посічені стіни. Постраждалих попередньо немає".

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Деталі: Мер також закликав мешканців бути уважними, оскільки обстріли міста зазвичай відбуваються вночі.

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Теми: Харків
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