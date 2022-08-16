Подія дня: вибухи в Криму. Як виглядають і де розташовані підірвані бази росіян

9 серпня пролунали перші серйозні вибухи в окупованому Криму. Це сталося на аеродромі у Новофедорівці, що неподалік Євпаторії. До цього активні бойові дії не зачіпали півострів.

Тиждень потому, вранці 16 серпня, кримчани знову прокинулись від гучних звуків. Цього разу – на півночі півострова, в районі Джанкоя. А вже по обіді їх чули ще й під Сімферополем.

"Українська правда" зібрала все, що відомо наразі: причини, наслідки та коментарі з обох сторін. Ми також знайшли місце, де може бути розташована підірвана база росіян.

Що відбувається під Джанкоєм та в Гвардійському?

Джанкой. Близько 6-6:30 ранку у соцмережах почали з’являтись перші пости стурбованих кримчан.

Вони знімали зі своїх вікон великі стовпи чорного диму та писали про одразу дві події: пожежу на трансформаторі в Джанкої та вибухи, ймовірно, на військовому складі в селі Майське.

Ранок під Джанкоєм.

Так 16 серпня у селі Майське детонували боєприпаси окупантів.

"Противник не вміє користуватися заходами пожежної безпеки", – іронізують у ЗСУ.



Відео із соцмереж. pic.twitter.com/BVjFLu7Nx4 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 16, 2022

Село розташоване в 16 кілометрах від Джанкоя. Поруч – село Азовське, де є залізнична станція.

Село Майське на мапі Криму

Приблизно за годину після перших повідомлень у мережі місцеві ЗМІ теж почали писати про "хлопки", як росіяни називають вибухи. Тим часом вони все ще тривали.

Лише за 3 години окупаційна влада підтвердила: у Джанкойському районі сталася пожежа на майданчику з боєприпасами. У вже звичному для себе стилі окупанти почали говорити про "займання" як причину вибухів.

Підтвердили також пожежу на трансформаторній станції. Без деталей сказали про "сильний хлопок".

Вибухи було видно навіть з далекої відстані. Фото із соцмереж

Наразі заявлено про двох постраждалих: одну людину поранило уламком, іншу – "придавило стіною". Кремлівські маріонетки кажуть, що життю людей нічого не загрожує.

Про самих жертв відомо небагато. Один сам прийшов до лікарів з травмою голови. Другий – військовозобов’язаний, його відправили до операційної з раною ноги.

Із села Майське, де сталося "займання", почали евакуювати мешканців. Станом на 13:30 було вивезено понад 3 тисячі людей, з них майже більше сотні – "у пункти місцевого розміщення".

Фото з російських ЗМІ

Підконтрольна Кремлю "влада" охопила 5-кілометрову зону, з якої евакуювали кримчан. В’їзд до сіл Майське та Азовське перекритий.

Окупанти ввели "режим надзвичайної ситуації регіонального характеру".

Сімферополь. По обіді стало відомо про другу серію вибухів у Криму.

Над військовою авіабазою у селищі Гвардійське Сімферопольського району помітили клуби чорного диму.

Місцеві чули кілька вибухів. У соцмережах писали також про звуки сирен.

Водночас, група незалежних російських розслідувачів Conflict intelligence team звертає увагу, що вибухи в Гвардійському наразі залишаються без доказів, а пізніше з’явились повідомлення, які це спростовують.

Гвардійське на мапі Криму

Що пошкоджено через вибухи?

Кремлівські гауляйтери визнали, що під Майським зараз дислокується військовий об’єкт, який постраждав від вибухів.

Також "влада" Криму каже, що була пошкоджена залізнична колія, лінії електропередач, електростанція та житлові будинки.

Село Азовське. Фото з російських ЗМІ

Трансформаторна підстанція, яка палала вранці під Джанкоєм, могла стати частиною інфраструктури для крадіжки росіянами електроенергії із Запорізької АЕС. Про це каже Conflict intelligence team та спікер Офісу президента Михайло Подоляк.

Залізниця, що проходить через села Майське та Азовське – єдина залізнична лінія, яка поєднує Росію з північним Кримом і, відповідно, окупованими територіями Херсонщини. Крім того, без роботи цієї лінії російські потяги не зможуть курсувати й іншими напрямками, зокрема, до Сімферополя.

Наразі рух потягів "скорочують". Через пошкодження залізниці усі вони змушені зупинятись під Феодосією.

Місце, де пошкоджена залізниця

Загалом вибух змусив затриматись 7 потягів. Пасажирів взялись довозити автобусами до "пунктів тимчасового розміщення".

Російські пабліки та влада заявляють, що поламка на колії невелика – близько пів метра. По обіді окупанти заявили, що залізницю вже полагодили.

Однак, коли повноцінно відновлять її роботу, поки невідомо. Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що це станеться "після завершення всіх необхідних заходів, пов’язаних із забезпеченням безпеки".

Пошкоджена залізниця. Фото з російських ЗМІ

Які саме бази росіян в Криму вибухнули?

Село Майське. Відомих об’єктів армії у цьому районі немає. За словами співрозмовника ТАСС, під нього використали колишню ферму.

На доступній в мережі мапі 1989 року у Майському можна побачити об’єкт, позначений як "СТФ" – свинотоварна ферма.

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Цей об’єкт розташований безпосередньо біля Майського та неподалік залізничної колії. Нині на супутникових знімках він виглядає так:

Червоною лінію позначена залізниця, яка проходить крізь Азовське та Майське; червоне коло – колишня ферма

Місце, де може бути розташована підірвана база ворога

Розташування бази також підтверджує відео, оприлюднене одним із російських ЗМІ.

Кореспондентка каже, що знаходиться на перехресті між селами Майське та Азовське. За спиною журналістки можна побачити характерну стелу. На задньому плані – вибухи.

Схоже перехрестя зі стелою є на супутникових знімках. Напрямок від нього до колишньої свиноферми відповідає напрямку вибухів на відео.

Перехрестя зі стелою, з якого, ймовірно, було зняте відео, та розташування колишньої свиноферми

Селище Гвардійське. На відміну від бази на фермі, аеродром у Гвардійському – відомий об’єкт, який дістався Росії від СРСР.

Від нього до Сімферополя – близько 16 кілометрів.

Загальний вид на аеродром у Гвардійському із супутника

Це чинна авіабаза. До окупації Криму вона також належала Міноборони Росії і використовувалась її Чорноморським флотом.

У середині нульових тут базувався підрозділ із повною назвою "43-й винищувальний авіаційний Севастопольский Краснознаменний, ордена Кутузова полк".

В 2011 цей аеродром та ще один, в Качі, були сформовані в "єдину базу" для штурмової, протичовневої, військово-транспортної та спеціальної авіації.

Супутникові знімки аеродрому під Сімферополем

Яка зброя була на підірваних базах?

Село Майське. У Збройних силах України кажуть, що в районі залізничної станції Азовське росіяни розвантажували військову техніку та боєприпаси.

Зокрема, відомо про таке озброєння:

17 бронемашин;

10 самохідних артустановок "Гвоздика";

7 САУ "Мста-С";

2 САУ "Піон";

3 реактивні системи залпового вогню "Град".

"І це без урахування того, що вже стояло і нудилося під гарячим кримським сонечком", – додають українські захисники.

Крім того, за даними ЗСУ, в районі аеродрому поблизу Джанкою було розгорнуто щонайменше:

8 зенітних ракетних систем С-400;

3 ЗРК С-300;

5 ЗРПК "Панцир-С1".

Також там було зосереджено 440 ТПК (транспортно-пускові контейнери).

Аеродром у Гвардійському. Засновник Bellingcat, розслідувач Христо Грозєв написав, що на авіабазі було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ.

Масштаб втрат ворога, зокрема, знищеної техніки на обох об’єктах, наразі невідомий. Супутникові знімки з російськими базами після ударів поки не були оприлюднені.

Яка причина вибухів?

Село Майське. Впливове американське видання The New York Times напи

сало, посилаючись на анонімне джерело серед українських високопосадовців, що за ранковими вибухами стоїть елітний український військовий підрозділ. Деталей можливої операції газета не повідомляє.

Окупанти заявляють, що причина вибухів – "диверсія". Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу.

Однак деталей не озвучують і росіяни. Вони навіть не сказали, на кого покладають відповідальність за "диверсію".

Аеродром у Гвардійському. Прокремлівські ЗМІ написали, що російські військові та правоохоронці перевіряють версію з атакою малим безпілотником на склад боєприпасів.

Як вибухи коментує Україна?

Україна офіційно не підтверджує і не спростовує причетність до вибухів в окупованому Криму.

Як і у випадку з Новофедорівкою тижневої давнини, Збройні сили України іронічно дорікнули російським загарбниками "недотриманням правил протипожежної безпеки".

"Є офіційна позиція українського уряду, вищого військового керівництва. Противник не вміє користуватися заходами пожежної безпеки. Але всю Україну це тішить, – сказав у вівторок речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. – Сподіваємося, що таким чином противник позбавиться техніки та особового льотного складу (як відбулось у Саках)".

Про втрати росіян українські захисники поки не говорять. За словами Ігната – зарано.

Однак речник припустив, що українська розвідка вже має деякі дані, які не будуть оприлюднені.

На "бавовну" в Криму відреагували й у політичному керівництві держави, назвавши вибухи "демілітаризацію".