Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне вечером из РСЗО ударили по Харькову

Вторник, 16 августа 2022, 23:33
Фото: Getty Images

Российские войска вечером 16 августа обстреляли Салтовский район Харькова из реактивных систем залпового огня.

Источник: сообщение мэра Харькова Игоря Терехова

Прямая речь: "Многострадальная Салтовка снова под обстрелом. Попадание РСЗО в землю возле жилого дома. Выбиты окна, посечены стены.  Пострадавших предварительно нет".

Детали: Мэр также призвал жителей быть внимательными, поскольку обстрелы города обычно проходят ночью.

Читайте также: События дня: взрывы в Крыму. Как выглядят и где расположены взорванные базы россиян

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьков
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В центре Мелитополя возле комендатуры оккупантов раздался взрыв – мэр

Резников рассказал, кто подлежит мобилизации в первую очередь

Пятый энергоблок Ровенской АЭС хотят построить до 2032 года

видеоУП: Братья Суркисы выехали из Украины в Монте-Карло

ISW: Планы Путина насчет Украины остаются неизменными, хотя он и пытается их исказить

Маск пошутил, что собирается купить "Манчестер Юнайтед"

Все новости...
Харьков
Россияне обстреливают Харьков, все в укрытие – ОВА
Ночью был один из самых массированных обстрелов Харькова – Синегубов
Россияне ударили по пяти районам Харькова – мэр
Последние новости
13:29
Авария на ЗАЭС будет иметь последствия гораздо хуже, чем в Чернобыле – работник станции
13:17
фото В Одессе задержали врача и посредника, которые за $7 тысяч "отмазывали" мужчин от службы – ГБР
13:16
ФСБ задержала в Крыму членов "Хизб ут-Тахрир", говорят, нашли "украинский след"
13:02
BlackRock инвестирует 700 миллионов долларов в накопители энергии в Австралии
13:00
Три лидера G7 подтвердили участие в онлайн-саммите Крымской платформы
12:50
Monobank повысит тариф на снятие наличных с банкоматов
12:47
Два шара прошли на вылет: история нацгвардейца из Сумщины, получившего ранение в Луганской области
12:40
Релокация бизнеса: сколько предприятий уже возобновили работу
12:38
Никаких песен на русском: начался прием заявок на Евровидение
12:35
Карты "Простір" начнут принимать 100% платежных терминалов в Украине
Все новости...