Россияне вечером из РСЗО ударили по Харькову

Российские войска вечером 16 августа обстреляли Салтовский район Харькова из реактивных систем залпового огня.

Источник: сообщение мэра Харькова Игоря Терехова

Прямая речь: "Многострадальная Салтовка снова под обстрелом. Попадание РСЗО в землю возле жилого дома. Выбиты окна, посечены стены. Пострадавших предварительно нет".

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Детали: Мэр также призвал жителей быть внимательными, поскольку обстрелы города обычно проходят ночью.

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