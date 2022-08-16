Россияне вечером из РСЗО ударили по Харькову
Вторник, 16 августа 2022, 23:33
Российские войска вечером 16 августа обстреляли Салтовский район Харькова из реактивных систем залпового огня.
Источник: сообщение мэра Харькова Игоря Терехова
Прямая речь: "Многострадальная Салтовка снова под обстрелом. Попадание РСЗО в землю возле жилого дома. Выбиты окна, посечены стены. Пострадавших предварительно нет".
Детали: Мэр также призвал жителей быть внимательными, поскольку обстрелы города обычно проходят ночью.
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