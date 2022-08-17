В Миколаєві прогриміли вибухи, пошкоджені будинки — мер
Середа, 17 серпня 2022, 02:15
У різних районах Миколаєва прогриміли вибухи.
Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич
Дослівно: "Потужні вибухи в Миколаєві. Їх чути у різних районах міста. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги".
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Оновлено. Згодом Сєнкевич повідомив, що є влучання у цивільні об’єкти, є пошкодження житлових будинків.
За його словами, у Миколаєві тимчасово не працюють лінії 101 та 112, але можна телефонувати за міськими номерами: (0512) 30 45 17 та (0512) 30 45 18.
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