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В Миколаєві прогриміли вибухи, пошкоджені будинки — мер

Анастасія КалатурСереда, 17 серпня 2022, 02:15
ФОТО: GETTY

У різних районах Миколаєва прогриміли вибухи.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич

Дослівно: "Потужні вибухи в Миколаєві. Їх чути у різних районах міста. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги".

Оновлено. Згодом Сєнкевич повідомив, що є влучання у цивільні об’єкти, є пошкодження житлових будинків.

За його словами, у Миколаєві тимчасово не працюють лінії 101 та 112, але можна телефонувати за міськими номерами: (0512) 30 45 17 та  (0512) 30 45 18.

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Теми: Миколаїввійна
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