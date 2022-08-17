В Миколаєві прогриміли вибухи, пошкоджені будинки — мер

У різних районах Миколаєва прогриміли вибухи.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич

Дослівно: "Потужні вибухи в Миколаєві. Їх чути у різних районах міста. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги".

Оновлено. Згодом Сєнкевич повідомив, що є влучання у цивільні об’єкти, є пошкодження житлових будинків.

За його словами, у Миколаєві тимчасово не працюють лінії 101 та 112, але можна телефонувати за міськими номерами: (0512) 30 45 17 та (0512) 30 45 18.