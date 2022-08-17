В Николаеве прогремели взрывы, повреждены дома — мэр

В разных районах Николаева прогремели взрывы.

Источник: мэр города Александр Сенкевич

Дословно: "Мощные взрывы в Николаеве. Их слышно в разных районах города. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги".

Обновлено. Вскоре Сенкевич сообщил, что есть попадания в гражданские объекты, есть повреждения жилых домов.

По его словам, в Николаеве временно не работают линии 101 и 112, но можно звонить по городским номерам: (0512) 30 45 17 и (0512) 30 45 18.