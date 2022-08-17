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ISW: Плани Путіна щодо України залишаються незмінними, хоч він і намагається їх спотворити

Середа, 17 серпня 2022, 05:13
ISW: Плани Путіна щодо України залишаються незмінними, хоч він і намагається їх спотворити
ФОТО: GETTY

Мета Росії залишається незмінною: домогтися зміни режиму в Києві та взяти контроль над більшою частиною України. Водночас Кремль намагається спотворити свої справжні цілі.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що президент Росії Володимир Путін не згадав про територію за межами Донецької та Луганської областей, описуючи цілі війни Росії в Україні 15 серпня. Зазначається, що Путін завершив свій   виступ на форумі "Армія-2022" 15 серпня твердженням, що "наші воїни разом із "бійцями Донбасу" з честю виконують свій обов'язок, борються за Росію, за мирне життя в "Донецькій та Луганській народних республіках", чітко виконують усі поставлені завдання, крок за кроком звільняють "землю Донбасу".

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ISW зазначає, що така обмежена заява про цілі Росії різко контрастує з раніше сформульованими військовими цілями Росії щодо "денацифікації" та "демілітаризації" України. Відносно обмежена заява Путіна також несумісна з діями Росії щодо "приєднання" окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до РФ.

Російські сили починають наступальні операції навколо Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька, а також вели безуспішні наступальні операції на півночі та північному заході Херсонщини.

Теми: РосіяПутінвійна
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