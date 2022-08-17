Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW: Плани Путіна щодо України залишаються незмінними, хоч він і намагається їх спотворити

Середа, 17 серпня 2022, 05:13
ФОТО: GETTY

Мета Росії залишається незмінною: домогтися зміни режиму в Києві та взяти контроль над більшою частиною України. Водночас Кремль намагається спотворити свої справжні цілі.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що президент Росії Володимир Путін не згадав про територію за межами Донецької та Луганської областей, описуючи цілі війни Росії в Україні 15 серпня. Зазначається, що Путін завершив свій   виступ на форумі "Армія-2022" 15 серпня твердженням, що "наші воїни разом із "бійцями Донбасу" з честю виконують свій обов'язок, борються за Росію, за мирне життя в "Донецькій та Луганській народних республіках", чітко виконують усі поставлені завдання, крок за кроком звільняють "землю Донбасу".

ISW зазначає, що така обмежена заява про цілі Росії різко контрастує з раніше сформульованими військовими цілями Росії щодо "денацифікації" та "демілітаризації" України. Відносно обмежена заява Путіна також несумісна з діями Росії щодо "приєднання" окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до РФ.

Російські сили починають наступальні операції навколо Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька, а також вели безуспішні наступальні операції на півночі та північному заході Херсонщини.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: РосіяПутінвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Після вибухів в Криму росіяни переміщують свої літаки на територію РФ – розвідка

фотоГенсек ООН прибув до Львова

Незабаром на фронті очікуються "дуже гострі події" – ГУР

У МЗС закликали Deutsche Welle звернути увагу на маніпуляції російської редакції

Три лідери G7 підтвердили участь у онлайн-саміті Кримської платформи

У центрі Мелітополя біля комендатури окупантів пролунав вибух – мер

Усі новини...
Росія
В України немає обмежень щодо ударів по ворогу в Криму – міністр оборони 
Для війни в Україні залучають чоловіків з Центральної Азії і чеченців, яких викрадають – розвідка
Захисники вже знищили 44 100 окупантів та 1 886 ворожих танків
Останні новини
20:03
Україна готується до опалювального сезону: план виконали на 73%
19:53
Данія збирається обмежити в’їзд туристів з РФ
19:25
Посилки до Польщі стануть дешевшими та оперативнішими: оператори підписали меморандум
19:18
НАТО готовий втрутитись, якщо стабільність між Сербією і Косово буде під загрозою
19:10
Повернення акцизу на пальне не вплине на ціни на АЗС – Мінекономіки
19:10
Після вибухів в Криму росіяни переміщують свої літаки на територію РФ – розвідка
19:04
Дзеркальні краплини єдності: у Києві встановлюють артоб'єкт з Харкова
18:50
Зведення Генштабу: у двох місцях росіяни мали частковий успіх, на решті фронту - невдачі
18:47
Німецький НПЗ, який залежав від РФ, тепер використовує нафту зі США – Bloomberg
18:44
Хто відсиджується на Лазурному березі під час війни - відео
Усі новини...