ISW: Планы Путина насчет Украины остаются неизменными, хотя он и пытается их исказить

Цель России остается неизменной: добиться смены режима в Киеве и взять контроль над большей частью Украины. В то же время Кремль пытается исказить свои истинные цели.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ISW пишет, что президент России Владимир Путин не упомянул о территории за пределами Донецкой и Луганской областей, описывая цели войны России в Украине 15 августа. Отмечается, что Путин завершил свое выступление на форуме "Армия-2022" 15 августа утверждением, что "наши воины вместе с "бойцами Донбасса" с честью выполняют свой долг, борются за Россию, за мирную жизнь в "Донецкой и Луганской народных республиках" ", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают "землю Донбасса".

ISW отмечает, что такое ограниченное заявление о целях России резко контрастирует с ранее сформулированными военными целями России по поводу "денацификации" и "демилитаризации" Украины. Относительно ограниченное заявление Путина также несовместимо с действиями России по "присоединению" оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей к РФ.

Российские силы начинают наступательные операции вокруг Бахмута, юго-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка, а также вели безуспешные наступательные операции на севере и северо-западе Херсонщины.