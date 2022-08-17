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Росіяни атакували ракетами Одещину – троє поранених

Анастасія Калатур, Олена РощінаСереда, 17 серпня 2022, 06:00

Уранці росіяни атакували ракетами Одеську область, дві ракети спричинили руйнування та пожежу на базі відпочинку та в кількох приватних будівлях.

Джерело: речник ОВА Сергій Братчук

Дослівно: "Одещину  атаковано ворожими ракетами. З'ясовуються усі деталі удару".

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Деталі: О 06:58 Братчук уточнив із посиланням на ОК "Південь", що 2 ворожі ракети спричинили руйнування та пожежу на одній із баз відпочинку Одещини та в кількох приватних будівлях неподалік.

Поранення отримали 3 громадян.

Рятувальна операція продовжується.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлення: Згодом повідомили про 4 поранених.

Теми: Одеська областьвійна
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