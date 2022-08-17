Росіяни атакували ракетами Одещину – троє поранених
Середа, 17 серпня 2022, 06:00
Уранці росіяни атакували ракетами Одеську область, дві ракети спричинили руйнування та пожежу на базі відпочинку та в кількох приватних будівлях.
Джерело: речник ОВА Сергій Братчук
Дослівно: "Одещину атаковано ворожими ракетами. З'ясовуються усі деталі удару".
Деталі: О 06:58 Братчук уточнив із посиланням на ОК "Південь", що 2 ворожі ракети спричинили руйнування та пожежу на одній із баз відпочинку Одещини та в кількох приватних будівлях неподалік.
Поранення отримали 3 громадян.
Рятувальна операція продовжується.
Оновлення: Згодом повідомили про 4 поранених.
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