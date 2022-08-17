Удар по Одещині завдали ракетами Х-22: зросла кількість поранених

Росія вранці 17 серпня атакувала Одещину авіаційними ракетами Х-22, внаслідок чого отримали поранення щонайменше четверо людей.

Джерело: ОК "Південь" в Facebook, ДСНС в Telegram та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Дослівно: "Вночі Одещину було атаковано літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22. Внаслідок влучання 2 ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній з прибережних баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік".

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Деталі: В ОП повідомляють, що удару завдали по селищу Затока у Білгород-Дністровському районі. Усього зруйновано 7 будівель бази відпочинку та пошкоджено 15 будинків дачного типу. Ракети випустили з акваторії Чорного моря.

За інформацією ОК "Південь", щонайменше четверо цивільних отримали поранення внаслідок нічного обстрілу. Постраждалим надали медичну допомогу. У ДСНС повідомляють, що всіх постраждалих ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Через ракетний удар спалахнула пожежа. Площа загоряння – 600 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося локалізувати та загасити вогонь.

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Передісторія: Вранці 17 серпня росіяни атакували ракетами Одеську область, дві ракети спричинили руйнування та пожежу на базі відпочинку та в кількох приватних будівлях. Раніше повідомляли про 3 постраждалих.