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Россияне атаковали ракетами Одесскую область – трое раненых

Анастасия Калатур, Елена РощинаСреда, 17 августа 2022, 06:00

Утром россияне атаковали ракетами Одесскую область, две ракеты повлекли за собой разрушение и пожар на базе отдыха и в нескольких частных зданиях.

Источник: спикер ОВА Сергей Братчук

Дословно: "Одесская область атакована вражескими ракетами. Выясняются все детали удара".

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Детали: В 06:58 Братчук уточнил со ссылкой на ОК "Юг", что две вражеские ракеты повлекли за собой разрушение и пожар на одной из баз отдыха Одесщины и в нескольких частных зданиях неподалеку.

Ранения получили 3 гражданина.

Спасательная операция продолжается.

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Обновление: Позже сообщили о 4 раненых.

Темы: Одесская областьвойна
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