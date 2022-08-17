Россияне атаковали ракетами Одесскую область – трое раненых
Среда, 17 августа 2022, 06:00
Утром россияне атаковали ракетами Одесскую область, две ракеты повлекли за собой разрушение и пожар на базе отдыха и в нескольких частных зданиях.
Источник: спикер ОВА Сергей Братчук
Дословно: "Одесская область атакована вражескими ракетами. Выясняются все детали удара".
Детали: В 06:58 Братчук уточнил со ссылкой на ОК "Юг", что две вражеские ракеты повлекли за собой разрушение и пожар на одной из баз отдыха Одесщины и в нескольких частных зданиях неподалеку.
Ранения получили 3 гражданина.
Спасательная операция продолжается.
Обновление: Позже сообщили о 4 раненых.
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