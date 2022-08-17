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УП: Брати Суркіси виїхали з України до Монте-Карло

Середа, 17 серпня 2022, 07:35
ІГОР (ЛІВОРУЧ) І ГРИГОРІЙ (ПРАВОРУЧ) СУРКІСИ ФОТО: УП

Родина нардепа від ОПЗЖ Григорія Суркіса перебуває в Монте-Карло.

Джерело: розслідування УП

Дослівно: "За даними джерел УП у політичних колах, родина народного депутата від забороненої  партії ОПЗЖ Григорія Суркіса тут, на одному з найдорожчих берегів Європи, не перший рік орендує апартаменти у п’ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay".

Деталі:  За даними УП, коштує річна оренда таких апартаментів близько 2 млн євро.

Зазначається, що Григорія та його брата Ігоря Суркіса регулярно бачать у тутешньому казино.

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Нагадаємо: На початку березня Суркіси виїхали з України.

Довідково: Григорій Суркіс є народним депутатом від фракції "Опозиційна платформа – За життя", а також є почесним президентом Федерації футболу України.

Ігор Суркіс є президентом футбольного клубу "Динамо" з 2002 року.

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Теми: олігархи
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