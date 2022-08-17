Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

УП: Братья Суркисы выехали из Украины в Монте-Карло

Среда, 17 августа 2022, 07:35
УП: Братья Суркисы выехали из Украины в Монте-Карло
ИГОРЬ (СЛЕВА) И ГРИГОРИЙ (СПРАВА) СУРКИСЫ ФОТО: УП

Семья нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса находится в Монте-Карло.

Источник: расследование УП

Дословно: "По данным источников УП в политических кругах, семья народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Григория Суркиса здесь, на одном из самых дорогих берегов Европы, не первый год арендует апартаменты в пятизвездочном отеле Monte-Carlo Bay".

Реклама:

Детали: По данным УП, стоит годовая аренда таких апартаментов около 2 млн евро.

Отмечается, что Григория и его брата Игоря Суркиса регулярно видят в здешнем казино.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В начале марта Суркисы уехали из Украины.

Справка: Григорий Суркис является народным депутатом от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также является почетным президентом Федерации футбола Украины.

Игорь Суркис является президентом футбольного клуба "Динамо" с 2002 года.

Темы: олигархи
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
олигархи
"Норникель" подсанкционного российского олигарха Потанина открыл офис в Дубае – СМИ
Несанкционированное российское лето. Отели, самолеты и семьи кремлевских олигархов на европейских курортах
Партнер Абрамовича Швидлер проиграл суд в Британии по отмене санкций
Последние новости
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
Все новости...
Реклама: