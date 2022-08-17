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УП: Братья Суркисы выехали из Украины в Монте-Карло

Среда, 17 августа 2022, 07:35
ИГОРЬ (СЛЕВА) И ГРИГОРИЙ (СПРАВА) СУРКИСЫ ФОТО: УП

Семья нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса находится в Монте-Карло.

Источник: расследование УП

Дословно: "По данным источников УП в политических кругах, семья народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Григория Суркиса здесь, на одном из самых дорогих берегов Европы, не первый год арендует апартаменты в пятизвездочном отеле Monte-Carlo Bay".

Детали: По данным УП, стоит годовая аренда таких апартаментов около 2 млн евро.

Отмечается, что Григория и его брата Игоря Суркиса регулярно видят в здешнем казино.

Напомним: В начале марта Суркисы уехали из Украины.

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Справка: Григорий Суркис является народным депутатом от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также является почетным президентом Федерации футбола Украины.

Игорь Суркис является президентом футбольного клуба "Динамо" с 2002 года.

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