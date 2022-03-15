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Суркіси виїхали з України на початку війни 

Денис КарловськийВівторок, 15 березня 2022, 15:47
Суркіси виїхали з України на початку війни 
Ігор (ліворуч) і Григорій (праворуч) Суркіси

Бізнесмени й президенти ФК "Динамо" Ігор та Григорій Суркіси виїхали з України.

Джерело: джерела "Української правди" в бізнесових колах, фанати ФК "Динамо"

Деталі: Шанувальники оприлюднили своє звернення увечері 14 березня. У ньому вони стверджують, що брати Суркіси вилетіли з України в перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Джерела УП у бізнесових колах підтвердили, що ані Ігор, ані Григорій Суркіс не знаходяться наразі в Україні. 

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Крім того, фанати "Динамо" обурились тим, що жоден із них не оприлюднив заяву чи звернення до шанувальників клубу чи загалом українців, і не прояснив свою позицію стосовно російсько-української війни.

Після цього вдень 15 березня на офіційній сторінці ФК "Динамо" вийшло інтерв’ю Ігоря Суркіса, у якому він запевнив, що засуджує російську військову агресію проти України та підтримує Збройні сили України.

Пряма мова Ігоря Суркіса: "Що стосується моєї особистої позиції, то я волію менше говорити, а більше робити. Але якщо треба при цьому ще й говорити, то немає проблем: наш сусід, Російська Федерація, здійснив безпричинну, жорстоку військову агресію проти України. Йде знищення мирного населення, інфраструктури та наших військових. Зараз вся наша країна – це герої! 

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Деталі: В інтерв’ю Суркіс запевнив, що фінансово підтримує зусилля з евакуації жінок та дітей з територій, на яких ведуть активні бойові дії, та підтримує бажання всіх причетних до клубу брати участь у захисті України.

Окрім того, Григорія Суркіса не бачили в залі засідань та кулуарах парламенту під час проведення позачергових засідань Верховної Ради 3 і 15 березня.

Водночас, на сайті ВРУ видно, що Суркіс був зареєстрований у системі "Рада" 24 лютого під час засідання, на якому голосували за запровадження воєнного стану. 

Довідково: Григорій Суркіс (72 роки) є народним депутатом від фракції "Опозиційна платформа – За життя", а також є почесним президентом Федерації футболу України.

Ігор Суркіс (63 роки) є президентом футбольного клубу "Динамо" з 2002 року.

Що було раніше: Раніше "Українська правда" провела розслідування, хто із українських олігархів залишив межі країни після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ.

Теми: СуркісолігархивійнаПриват
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