Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Суркіси виїхали з України на початку війни 

Денис КарловськийВівторок, 15 березня 2022, 16:47
Ігор (ліворуч) і Григорій (праворуч) Суркіси

Бізнесмени й президенти ФК "Динамо" Ігор та Григорій Суркіси виїхали з України.

Джерело: джерела "Української правди" в бізнесових колах, фанати ФК "Динамо"

Деталі: Шанувальники оприлюднили своє звернення увечері 14 березня. У ньому вони стверджують, що брати Суркіси вилетіли з України в перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Джерела УП у бізнесових колах підтвердили, що ані Ігор, ані Григорій Суркіс не знаходяться наразі в Україні. 

Крім того, фанати "Динамо" обурились тим, що жоден із них не оприлюднив заяву чи звернення до шанувальників клубу чи загалом українців, і не прояснив свою позицію стосовно російсько-української війни.

Після цього вдень 15 березня на офіційній сторінці ФК "Динамо" вийшло інтерв’ю Ігоря Суркіса, у якому він запевнив, що засуджує російську військову агресію проти України та підтримує Збройні сили України.

Пряма мова Ігоря Суркіса: "Що стосується моєї особистої позиції, то я волію менше говорити, а більше робити. Але якщо треба при цьому ще й говорити, то немає проблем: наш сусід, Російська Федерація, здійснив безпричинну, жорстоку військову агресію проти України. Йде знищення мирного населення, інфраструктури та наших військових. Зараз вся наша країна – це герої! 

Деталі: В інтерв’ю Суркіс запевнив, що фінансово підтримує зусилля з евакуації жінок та дітей з територій, на яких ведуть активні бойові дії, та підтримує бажання всіх причетних до клубу брати участь у захисті України.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Окрім того, Григорія Суркіса не бачили в залі засідань та кулуарах парламенту під час проведення позачергових засідань Верховної Ради 3 і 15 березня.

Водночас, на сайті ВРУ видно, що Суркіс був зареєстрований у системі "Рада" 24 лютого під час засідання, на якому голосували за запровадження воєнного стану. 

Довідково: Григорій Суркіс (72 роки) є народним депутатом від фракції "Опозиційна платформа – За життя", а також є почесним президентом Федерації футболу України.

Ігор Суркіс (63 роки) є президентом футбольного клубу "Динамо" з 2002 року.

Що було раніше: Раніше "Українська правда" провела розслідування, хто із українських олігархів залишив межі країни після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ.

Теми: СуркісолігархивійнаПриват
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Верещук до РФ: Ні про яку здачу Маріуполя не може йти мова. Відкрийте нам коридор

У Раді консультуються з Мін'юстом щодо майбутнього "ОПЗЖ"

фото, відео, доповненоУ Подільському районі Києва пролунали вибухи, є загиблий

Китай спростував інформацію про надання військової допомоги РФ

"ВКонтакте" зламали і розсилають росіянам правду про війну з Україною 

фотоЖінка соратника Авакова вивезла в Угорщину валізи, набиті 30 млн доларів – джерела

Усі новини...
Суркіс
У Порошенка розповіли, що 11 мільйонів пішли на судовий процес у Лондоні
Справу Суркісів на 350 мільйонів доларів повернули в нижню судову інстанцію
"Справу Суркісів" передали на розгляд Великої палати, у відводі судді відмовили
Останні новини
01:41
Словенські дипловати планують повернутися в Київ
01:40
Українцям, які прихистили переселенців, компенсують комунальні витрати
01:30
Фінляндія може прийняти ще більше біженців з України — прем’єрка
01:21
Велика кількість російських літаків пролетіла через Сумщину вглиб України – голова ОВА
01:07
Розуміють, що гарматне м'ясо і здаються в полон цілими підрозділами – МВС про солдатів РФ
00:48
Зеленський: Єрусалим — правильне місце для переговорів з Росією
00:34
Генштаб: На Волині досі висока ймовірність провокацій спецслужб РФ
00:32
Зеленський: Військові РФ ніяк не знаходять дорогу додому. Допомагаємо їм потрапити на суд Божий
00:29
Кулеба анонсував нові санкції проти Росії
00:14
Верещук до РФ: Ні про яку здачу Маріуполя не може йти мова. Відкрийте нам коридор
Усі новини...