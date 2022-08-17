Остін і Резніков обговорили подальшу допомогу Україні
Середа, 17 серпня 2022, 08:33
Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков обговорили по телефону потреби України в безпековій допомозі та подальші кроки з її оборони.
Джерело: Міністерство оборони США (Пентагон)
Дослівно: "Міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін ІІІ поспілкувався з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити безпосередні та довгострокові потреби України в безпековій допомозі.
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Міністр Резніков поінформував про динаміку на полі бою в Україні".
Деталі: Міністри також обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України.
Остін і Резніков зобов'язалися підтримувати тісні контакти, наголошує Пентагон.
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