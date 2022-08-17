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Остін і Резніков обговорили подальшу допомогу Україні 

Олена РощінаСереда, 17 серпня 2022, 08:33
Олексій Резніков, Міноборони

Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков обговорили по телефону потреби України в безпековій допомозі та подальші кроки з її оборони.

Джерело: Міністерство оборони США (Пентагон) 

Дослівно: "Міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін ІІІ поспілкувався з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити безпосередні та довгострокові потреби України в безпековій допомозі. 

Міністр Резніков поінформував про динаміку на полі бою в Україні". 

Деталі: Міністри також обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України.

Остін і Резніков зобов'язалися підтримувати тісні контакти, наголошує Пентагон.

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Теми: СШАвійнаРезніков
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