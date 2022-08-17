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Остин и Резников обсудили дальнейшую помощь Украине

Елена РощинаСреда, 17 августа 2022, 08:33
Алексей Резников, Минобороны

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили по телефону потребности Украины в помощи с обеспечением безопасности и дальнейшие шаги по ее обороне.

Источник: Министерство обороны США (Пентагон)

Дословно: "Министр обороны США Ллойд Джеймс Остин ІІІ пообщался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить непосредственные и долгосрочные потребности Украины в помощи по безопасности.

Министр Резников проинформировал о динамике на поле боя в Украине".

Детали: Министры также обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по обороне Украины.

Остин и Резников обязались поддерживать тесные контакты, отмечает Пентагон.

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Темы: СШАвойнаРезников
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