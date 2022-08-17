Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Остин и Резников обсудили дальнейшую помощь Украине

Елена РощинаСреда, 17 августа 2022, 08:33
Остин и Резников обсудили дальнейшую помощь Украине
Алексей Резников, Минобороны

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили по телефону потребности Украины в помощи с обеспечением безопасности и дальнейшие шаги по ее обороне.

Источник: Министерство обороны США (Пентагон)

Дословно: "Министр обороны США Ллойд Джеймс Остин ІІІ пообщался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить непосредственные и долгосрочные потребности Украины в помощи по безопасности.

Реклама:

Министр Резников проинформировал о динамике на поле боя в Украине".

Детали: Министры также обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по обороне Украины.

Остин и Резников обязались поддерживать тесные контакты, отмечает Пентагон.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАвойнаРезников
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
США
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Последние новости
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
Все новости...
Реклама: