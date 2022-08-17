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Нардепи Столар і Абрамович, які перед війною виїхали з України, живуть на Лазуровому березі

Ірина Балачук, Михайло ТкачСереда, 17 серпня 2022, 08:58
Маєток в Ніцці, в якому живе Столар. Скриншот з відео УП

Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ, відомий столичний забудовник Вадим Столар, за 6 місяців не відвідав жодного засідання Верховної Ради і наразі мешкає на Лазуровому березі у Франції. Також на Лазуровому березі живе колега Столара Ігор Абрамович.

Джерело: розслідування "Української правди"

Деталі: За даними УП, Столар живе у маєтку в Ніцці.

Журналісти помітили біля будинку два авто – одне зареєстроване на самого Столара, інше – на батька народного депутата.

Іншого нардепа від забороненої ОПЗЖ – Ігоря Абрамовича – журналісти УП помітили біля маєтку на мальовничому мисі Кап-Ферра.   

 
Абрамович повертається з пробіжки
Скриншот з відео УП

Біля маєтку Абрамовича журналісти помітили два "Мерседеси", зареєстровані на Абрамович Олену Давидівну. Судячи з року народження ця жінка може бути матір’ю депутата Абрамовича.

За даними французького реєстру, за адресою, де мешкає Абрамович, зареєстрована фірма російського банкіра Бориса Давлетьярова. Журналісти припускають, що український депутат може орендувати віллу у російського банкіра.

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Для довідки: Столар і Абрамович залишили Україну за кілька днів до нападу Росії і відтоді не поверталися. Від початку повномасштабного вторгнення протягом шести місяців нардепи не відвідали жодного засідання Верховної Ради.

"У травні у парламенті було створено нову депутатську групу "Відновлення України" до якої увійшли і Столар, і Абрамович, але, схоже, відновлювати Україну обидва депутати поки збираються з Ніцци", – зазначають журналісти УП.

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Теми: Верховна РадавійнаФранція
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