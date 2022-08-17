Нардепи Столар і Абрамович, які перед війною виїхали з України, живуть на Лазуровому березі

Маєток в Ніцці, в якому живе Столар. Скриншот з відео УП

Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ, відомий столичний забудовник Вадим Столар, за 6 місяців не відвідав жодного засідання Верховної Ради і наразі мешкає на Лазуровому березі у Франції. Також на Лазуровому березі живе колега Столара Ігор Абрамович.

Джерело: розслідування "Української правди"

Деталі: За даними УП, Столар живе у маєтку в Ніцці.

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Журналісти помітили біля будинку два авто – одне зареєстроване на самого Столара, інше – на батька народного депутата.

Іншого нардепа від забороненої ОПЗЖ – Ігоря Абрамовича – журналісти УП помітили біля маєтку на мальовничому мисі Кап-Ферра.

Абрамович повертається з пробіжки Скриншот з відео УП

Біля маєтку Абрамовича журналісти помітили два "Мерседеси", зареєстровані на Абрамович Олену Давидівну. Судячи з року народження ця жінка може бути матір’ю депутата Абрамовича.

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За даними французького реєстру, за адресою, де мешкає Абрамович, зареєстрована фірма російського банкіра Бориса Давлетьярова. Журналісти припускають, що український депутат може орендувати віллу у російського банкіра.

Для довідки: Столар і Абрамович залишили Україну за кілька днів до нападу Росії і відтоді не поверталися. Від початку повномасштабного вторгнення протягом шести місяців нардепи не відвідали жодного засідання Верховної Ради.

"У травні у парламенті було створено нову депутатську групу "Відновлення України" до якої увійшли і Столар, і Абрамович, але, схоже, відновлювати Україну обидва депутати поки збираються з Ніцци", – зазначають журналісти УП.