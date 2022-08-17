Нардепы Столар и Абрамович, которые перед войной уехали из Украины, живут на Лазурном берегу

Дом в Ницце, в котором живет Столар. Скриншот с видео УП

Народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ, известный столичный застройщик Вадим Столар, за 6 месяцев не посетил ни одного заседания Верховной Рады и живет на Лазурном берегу во Франции. Также на Лазурном берегу живет коллега Столара Игорь Абрамович.

Источник: расследование "Украинской правды"

Детали: По данным УП, Столар живет в Ницце.

Журналисты заметили возле дома две машины – одну зарегистрированную на самого Столара, второрую – на отца народного депутата.

Другого нардепа от запрещенной ОПЗЖ – Игоря Абрамовича – журналисты УП заметили возле дома на живописном мысе Кап-Ферра.

Абрамович возвращается с пробежки СКРИНШОТ из ВИДЕО УП

Возле дома Абрамовича журналисты заметили два "Мерседеса", зарегистрированные на Абрамович Елену Давыдовну. Судя по году рождения, эта женщина может быть матерью депутата Абрамовича.

По данным французского реестра, по адресу, где проживает Абрамович, зарегистрирована фирма российского банкира Бориса Давлетьярова. Журналисты предполагают, что украинский депутат может арендовать виллу у российского банкира.

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Справка: Столар и Абрамович покинули Украину за несколько дней до нападения России и с тех пор не возвращались. С начала полномасштабного вторжения в течение шести месяцев нардепы не посетили ни одного заседания Верховной Рады.

"В мае в парламенте была создана новая депутатская группа "Восстановление Украины", в которую вошли и Столар, и Абрамович, но, похоже, восстанавливать Украину оба депутата пока собираются из Ниццы", – отмечают журналисты УП.