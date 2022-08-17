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УП в Ніцці знайшла яхту Ярославського: обіцяв продати, але на ній досі катається його дружина

Ірина Балачук, Михайло ТкачСереда, 17 серпня 2022, 09:43
Яхта Ярославського. Скриншот з відео УП

Олігарх Олександр Ярославський, який у березні обіцяв продати свою яхту, а гроші від продажу передати на відновлення Харкова, схоже, не дотримав слова – на елітній яхті досі катається його дружина з подругами.

Джерело: розслідування "Української правди"

Деталі: 60-метрову яхта Kaiser Ярославського вартістю 50 мільйонів доларів журналісти помітили неподалік від Ніцци.  

Третього березня Ярославський заявив, що продасть яхту, а гроші від продажу передасть на відновлення Харкова. Але, схоже, яхта і досі належить олігарху. 

 
Яхта Ярославського 
Скриншот з відео УП

Журналісти протягом кількох днів приїжджали в місто Антіб, поблизу якого кинула якір Kaiser, аби побачити пасажирів яхти.

За допомогою дрона на яхті зафіксували жінку, схожу на дружину Ярославського Марину Светницьку.

Журналісти УП зазначають, що на своїй сторінці в інстаграм Светницька публікує багато фотографій саме з яхти Kaiser і "демонструє, що на Лазуровому березі на яхті вартістю 50 мільйонів думками вона з Україною".

ВІДЕО ДНЯ

Зараз яхта Ярославського дрейфує біля берегів острова Мілос у Греції.

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Теми: ЯрославськийвійнаФранція
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