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УП в Ніцці знайшла яхту Ярославського: обіцяв продати, але на ній досі катається його дружина

Ірина Балачук, Михайло ТкачСереда, 17 серпня 2022, 09:43
УП в Ніцці знайшла яхту Ярославського: обіцяв продати, але на ній досі катається його дружина
Яхта Ярославського. Скриншот з відео УП

Олігарх Олександр Ярославський, який у березні обіцяв продати свою яхту, а гроші від продажу передати на відновлення Харкова, схоже, не дотримав слова – на елітній яхті досі катається його дружина з подругами.

Джерело: розслідування "Української правди"

Деталі: 60-метрову яхта Kaiser Ярославського вартістю 50 мільйонів доларів журналісти помітили неподалік від Ніцци.  

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Третього березня Ярославський заявив, що продасть яхту, а гроші від продажу передасть на відновлення Харкова. Але, схоже, яхта і досі належить олігарху. 

 
Яхта Ярославського 
Скриншот з відео УП

Журналісти протягом кількох днів приїжджали в місто Антіб, поблизу якого кинула якір Kaiser, аби побачити пасажирів яхти.

За допомогою дрона на яхті зафіксували жінку, схожу на дружину Ярославського Марину Светницьку.

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Журналісти УП зазначають, що на своїй сторінці в інстаграм Светницька публікує багато фотографій саме з яхти Kaiser і "демонструє, що на Лазуровому березі на яхті вартістю 50 мільйонів думками вона з Україною".

Зараз яхта Ярославського дрейфує біля берегів острова Мілос у Греції.

Теми: ЯрославськийвійнаФранція
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