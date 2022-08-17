УП в Ницце нашла яхту Ярославского: обещал продать, но на ней до сих пор катается его жена

Олигарх Александр Ярославский, который в марте обещал продать свою яхту, а деньги от продажи передать на восстановление Харькова, похоже, не сдержал слово – на элитной яхте до сих пор катается его жена с подругами.

Источник: расследование "Украинской правды"

Детали: 60-метровую яхту Kaiser Ярославского стоимостью 50 миллионов долларов журналисты заметили неподалеку от Ниццы.

Третьего марта Ярославский заявил, что продаст яхту, а деньги от продажи передаст на восстановление Харькова. Но, похоже, яхта до сих пор принадлежит олигарху.

Яхта Ярославского Скриншот из видео УП

Журналисты в течение нескольких дней приезжали в город Антиб, вблизи которого бросила якорь Kaiser, чтобы увидеть пассажиров яхты.

С помощью дрона на яхте зафиксировали женщину, похожую на жену Ярославского Марину Светницкую.

Журналисты УП отмечают, что на своей странице в инстаграм Светницкая публикует много фотографий именно с яхты Kaiser и "демонстрирует, что на Лазурном берегу на яхте стоимостью 50 миллионов она думает про Украину".

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Сейчас яхта Ярославского дрейфует у берегов острова Милос в Греции.