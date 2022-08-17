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Удар по Одесщине нанесли ракетами Х-22: возросло количество раненых

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 10:28
Удар по Одесщине нанесли ракетами Х-22: возросло количество раненых
Последствия обстрелов Одесской области 17 августа, фото ОК ЮГ

Россия утром 17 августа атаковала Одесщину авиационными ракетами Х-22, в результате чего получили ранения по меньшей мере четыре человека.

Источник: ОК "Юг" в Facebook, ГСЧС в Telegram и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "Ночью Одесщина была атакована самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. В результате попадания 2 ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из прибрежных баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку".

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Детали: В ОП сообщают, что удар нанесли по поселку Затока в Белгород-Днестровском районе. Всего разрушено 7 зданий базы отдыха и повреждены 15 домов дачного типа. Ракеты были выпущены с акватории Черного моря. 

 

По информации ОК "Юг", по меньшей мере четверо гражданских получили ранения в результате ночных обстрелов. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. В ГСЧС сообщают, что всех пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Из-за ракетного удара вспыхнул пожар. Площадь возгорания – 600 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать и потушить огонь.

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Предыстория: Утром 17 августа россияне атаковали ракетами Одесскую область, две ракеты повлекли за собой разрушение и пожар на базе отдыха и в нескольких частных зданиях. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Темы: Одесская областьвойна
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