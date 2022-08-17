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Для війни в Україні залучають чоловіків з Центральної Азії і чеченців, яких викрадають – розвідка

"Українська правда"Середа, 17 серпня 2022, 11:22
Фото: ГУР

Через брак охочих їхати на війну в Україну, російська влада почала агітувати громадян Центральної Азії, які мешкають у московському регіоні, а в Чечні продовжується практика викрадення чоловіків для відправки на фронт.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Щоб принаймні частково зберегти можливість формувати нові резерви, кремлівське керівництво намагається дедалі активніше залучати в ЗС РФ іноземних громадян. Першість в цьому питанні займає московський регіон – для формування нових армійських підрозділів місцеве керівництво дало вказівку співробітникам військових комісаріатів та відділів поліції "проводити агітаційні заходи" з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану".

Деталі: Для тих, хто буде підписувати контракт, пропонується не лише фінансове забезпечення, але й отримання російського громадянства.

Також у Чечні продовжується практика викрадення чоловіків переважно з сільської місцевості для формування 4 батальйонів, які згодом відправлять на фронт. Контракт змушують підписувати під тиском – сфабрикованими звинуваченнями, або тортурами.

Серед населення Чечні росте невдоволення, оскільки мусульман посилають гинути на чужій війні. Така політика прокремлівського керівництва Чечні сприймається, як зрада мусульман.

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної агресії в Україні вже знищено близько 44 100 окупантів.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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