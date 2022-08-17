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Для войны в Украине привлекают мужчин из Центральной Азии и чеченцев, которых похищают – разведка

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 11:22
Для войны в Украине привлекают мужчин из Центральной Азии и чеченцев, которых похищают – разведка
Фото: ГУР

Из-за недостатка желающих ехать на войну в Украину, российские власти начали агитировать граждан Центральной Азии, проживающих в московском регионе, а в Чечне продолжается практика похищения мужчин для отправки на фронт.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Чтобы хотя бы частично сохранить возможность формировать новые резервы, кремлевское руководство пытается все активнее привлекать в ВС РФ иностранных граждан. Первенство в этом вопросе занимает московский регион – для формирования новых армейских подразделений местное руководство дало указание сотрудникам военных комиссариатов и отделений полиции "проводить агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана".

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Детали: Для подписавших контракт предлагается не только финансовое обеспечение, но и получение российского гражданства.

Также в Чечне продолжается практика похищения мужчин преимущественно из сельской местности для формирования 4 батальонов, которые затем отправят на фронт. Контракт заставляют подписывать под давлением – сфабрикованными обвинениями или пытками.

Среди населения Чечни растет недовольство, поскольку мусульман посылают гибнуть на чужой войне. Такая политика прокремлевского руководства Чечни рассматривается как измена мусульман.

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Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной агрессии в Украине уже уничтожены около 44 100 оккупантов.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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