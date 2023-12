Резніков анонсував нову військову допомогу США після розмови з Остіном

Міністр оборони Олексій Резніков після розмови з головою Міноборони США Ллойдом Остіном анонсував нову безпекову допомогу від Сполучених Штатів.

Про це Резніков написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми обговорили поточну безпекову ситуацію, нові потреби на полі бою та шляхи посилення можливостей армії України. Незабаром надійде більше безпекової допомоги США", - зазначив Резніков.

