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Резніков анонсував нову військову допомогу США після розмови з Остіном

"Європейська правда"Середа, 17 серпня 2022, 11:26

Міністр оборони Олексій Резніков після розмови з головою Міноборони США Ллойдом Остіном анонсував нову безпекову допомогу від Сполучених Штатів. 

Про це Резніков написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми обговорили поточну безпекову ситуацію, нові потреби на полі бою та шляхи посилення можливостей армії України. Незабаром надійде більше безпекової допомоги США", - зазначив Резніков.

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Ллойд Остін у своєму Twitter повідомив, що обговорив з Резніковим підтримку США для України та планування наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

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Напередодні Пентагон показав, як вантажать боєприпасами літак для України.

Міністерство оборони США 8 серпня оголосило про виділення чергового пакета військової допомоги Україні в розмірі 1 мільярд доларів.

Теми: СШАУкраїназброяРезніков
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