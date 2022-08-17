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Резников анонсировал новую военную помощь США после разговора с Остином

"Европейская правда"Среда, 17 августа 2022, 11:26

Министр обороны Алексей Резников после разговора с главой Минобороны США Ллойдом Остином анонсировал новую помощь в сфере безопасности от Соединенных Штатов.

Об этом Резников написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, новые потребности на поле боя и пути усиления возможностей армии Украины. В скором времени поступит больше помощи от США", - отметил Резников.

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Ллойд Остин в своем Twitter сообщил, что обсудил с Резниковым поддержку США для Украины и планирование следующей встречи в формате "Рамштайн".

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Накануне Пентагон показал, как загружают боеприпасами самолет для Украины.

Министерство обороны США 8 августа объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине в 1 миллиард долларов.

Темы: СШАУкраинаоружиеРезников
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