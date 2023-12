Резников анонсировал новую военную помощь США после разговора с Остином

Министр обороны Алексей Резников после разговора с главой Минобороны США Ллойдом Остином анонсировал новую помощь в сфере безопасности от Соединенных Штатов.

Об этом Резников написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, новые потребности на поле боя и пути усиления возможностей армии Украины. В скором времени поступит больше помощи от США", - отметил Резников.

Had a great conversation with 🇺🇸@SecDef Lloyd J.Austin III.

We discussed current security situation, emerging battlefield needs and ways how to strengthen #UAarmy capabilities.

More 🇺🇸 Security Assistance is coming soon🤝