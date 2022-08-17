Замороження війни неможливе, але може бути "охолодження" – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що наразі в Україні не можливе "замороження" війни, як це було, коли Росія окупувала Донбас, але можливе пониження активності бойових дій.

Джерело: Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки"

Пряма мова Резнікова: "Я не думаю, що можливий варіант заморожування. Можливий варіант пониження активності, залежно від того, який сезон. І знову ж таки, сучасна війна – це війна ресурсів. Ресурси, звісно, виснажуються з обох сторін. І, відповідно, кожна сторона потребує часу на відновлення".

Деталі: Міністр оборони зазначив, що російські війська, за різними даними, втратили мінімум третину свого бойового потенціалу, який був застосований під час нападу на Україну.

Зокрема, за його словами, росіяни втратили 30% свого елітного корпусу – десантників, морпіхів, спецназівкців, причому офіцерського та сержантського складу і у віці в середньому 35 років. Резніков підкреслив, що на їхню підготовку було витрачено близько 15 років.

Міністр додав, що та кількість ворожих літаків і вертольотів, які збили ЗСУ, свідчить, що Росія втратила "до тисячі пілотів різного рівня, а це означає, що втрачена еліта льотна, яка може літати вночі, виконувати певні маневри", і цей ресурс теж потребує відновлення.

"Тому, скажімо, охолодження ситуації з погляду бойових зіткнень можливе. "Замороження" того, що люди хочуть називати "конфліктом", я не бачу, бо це не є конфлікт. Це – війна. Війна на виживання. І ми будемо захищати себе, щоб вижити", – підсумував Резніков.