Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Замороження війни неможливе, але може бути "охолодження" – Резніков

Ірина БалачукСереда, 17 серпня 2022, 12:03
Замороження війни неможливе, але може бути охолодження – Резніков
Олексій Резніков. Фото mil.gov.ua

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що наразі в Україні не можливе "замороження" війни, як це було, коли Росія окупувала Донбас, але можливе пониження активності бойових дій.  

Джерело: Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки"

Пряма мова Резнікова: "Я не думаю, що можливий варіант заморожування. Можливий варіант пониження активності, залежно від того, який сезон. І знову ж таки, сучасна війна – це війна ресурсів. Ресурси, звісно, виснажуються з обох сторін. І, відповідно, кожна сторона потребує часу на відновлення".

Реклама:

Деталі: Міністр оборони зазначив, що російські війська, за різними даними, втратили мінімум третину свого бойового потенціалу, який був застосований під час нападу на Україну.

Зокрема, за його словами, росіяни втратили 30% свого елітного корпусу – десантників, морпіхів, спецназівкців, причому офіцерського та сержантського складу і у віці в середньому 35 років. Резніков підкреслив, що на їхню підготовку було витрачено близько 15 років.  

Міністр додав, що та кількість ворожих літаків і вертольотів, які збили ЗСУ, свідчить, що Росія втратила "до тисячі пілотів різного рівня, а це означає, що втрачена еліта льотна, яка може літати вночі, виконувати певні маневри", і цей ресурс теж потребує відновлення.

ВІДЕО ДНЯ

"Тому, скажімо, охолодження ситуації з погляду бойових зіткнень можливе. "Замороження" того, що люди хочуть називати "конфліктом", я не бачу, бо це не є конфлікт. Це – війна. Війна на виживання. І ми будемо захищати себе, щоб вижити", – підсумував Резніков.

Теми: РезніковМіноборониУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Резніков
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: