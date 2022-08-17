Заморозка войны невозможна, но может быть "охлаждение" – Резников

Министр обороны Алексей Резников считает, что сейчас в Украине невозможно "заморозить" войну, как это было, когда Россия оккупировала Донбасс, но возможно снижение активности боевых действий.

Источник: Резников в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь Резникова: "Я не думаю, что возможен вариант замораживания. Возможен вариант понижения активности в зависимости от того, какой сезон. И опять же, современная война – это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются с обеих сторон. И, соответственно, каждая сторона требует времени на восстановление".

Детали: Министр обороны отметил, что российские войска, по разным данным, потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был применен во время нападения на Украину.

В частности, по его словам, россияне потеряли 30% своего элитного корпуса – десантников, морпехов, спецназовцев, причем офицерского и сержантского состава и в возрасте в среднем 35 лет. Резников подчеркнул, что на их подготовку было потрачено около 15 лет.

Министр добавил, что то количество вражеских самолетов и вертолетов, которые сбили ВСУ, свидетельствует, что Россия потеряла "до тысячи пилотов разного уровня, а это значит, что потеряна элита летная, которая может летать ночью, выполнять определенные маневры", и этот ресурс тоже нуждается в восстановлении.

"Поэтому, скажем, охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений возможно. "Замораживания" того, что люди хотят называть "конфликтом", я не вижу, потому что это не конфликт. Это – война. Война на выживание. И мы будем защищать себя, чтобы выжить", – подытожил Резников.