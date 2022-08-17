Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Заморозка войны невозможна, но может быть "охлаждение" – Резников

Ирина БалачукСреда, 17 августа 2022, 12:03
Заморозка войны невозможна, но может быть охлаждение – Резников
Алексей Резников. Фото mil.gov.ua

Министр обороны Алексей Резников считает, что сейчас в Украине невозможно "заморозить" войну, как это было, когда Россия оккупировала Донбасс, но возможно снижение активности боевых действий.

Источник: Резников в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь Резникова: "Я не думаю, что возможен вариант замораживания. Возможен вариант понижения активности в зависимости от того, какой сезон. И опять же, современная война – это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются с обеих сторон. И, соответственно, каждая сторона требует времени на восстановление".

Реклама:

Детали: Министр обороны отметил, что российские войска, по разным данным, потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был применен во время нападения на Украину.

В частности, по его словам, россияне потеряли 30% своего элитного корпуса – десантников, морпехов, спецназовцев, причем офицерского и сержантского состава и в возрасте в среднем 35 лет. Резников подчеркнул, что на их подготовку было потрачено около 15 лет.

Министр добавил, что то количество вражеских самолетов и вертолетов, которые сбили ВСУ, свидетельствует, что Россия потеряла "до тысячи пилотов разного уровня, а это значит, что потеряна элита летная, которая может летать ночью, выполнять определенные маневры", и этот ресурс тоже нуждается в восстановлении.

ВИДЕО ДНЯ

"Поэтому, скажем, охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений возможно. "Замораживания" того, что люди хотят называть "конфликтом", я не вижу, потому что это не конфликт. Это – война. Война на выживание. И мы будем защищать себя, чтобы выжить", – подытожил Резников.

Темы: РезниковМинобороныУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Резников
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Последние новости
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
Все новости...
Реклама: