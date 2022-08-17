Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У центрі Мелітополя біля комендатури окупантів пролунав вибух – мер

"Українська правда"Середа, 17 серпня 2022, 12:14
ФЕДОРОВ, GETTY IMAGES

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у центрі міста біля комендатури окупантів пролунав вибух.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Сильный вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя".

Деталі: Мер міста уточнив, що у цьому місці знаходиться одна з комендатур окупантів. Подробиць щодо вибуху поки немає.

Що було раніше: 16 серпня Федоров повідомляв про вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого окупантами.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: МелітопольРосіяУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росіяни обстріляли Харків: горить житловий будинок, 7 загиблих

Росія попросила США видати Лаврову візу, щоб він зміг поїхати на Генасамблею ООН

Після вибухів в Криму росіяни переміщують свої літаки на територію РФ – розвідка

фотоГенсек ООН прибув до Львова

Незабаром на фронті очікуються "дуже гострі події" – ГУР

У МЗС закликали Deutsche Welle звернути увагу на маніпуляції російської редакції

Усі новини...
Мелітополь
В окупованому Мелітополі лунали вибухи, зникло росТБ – мер
У Мелітополі очікують катастрофу під час опалювального сезону – Федоров
З Мелітополя вивозять родини військових Росії – мер
Останні новини
00:40
Доба на Сумщині: Було 15 обстрілів від росіян, пошкоджено школу і будинок культури
00:01
"Динамо" програло "Бенфіці" у плей-офф кваліфікації ЛЧ
23:44
У гуртожитку Харкова жили люди із порушеннями слуху: вони могли не чути тривоги
23:27
Президент озвучив напрямки, де тривають найважчі бої
23:11
"Озбройте Україну, доки не пізно": дипломати, експерти і військові закликали Байдена діяти рішучіше
23:06
Економічні новини 17 серпня: Боголюбов відсудив у Приватбанка готель "Мир"
22:43
відеоЗеленський: росіяни у Харкові ударили в гуртожиток, точна кількість жертв невідома
22:38
відеоРозвідники показали, як нищать ворожу станцію РЕБ
22:29
Мер Мелітополя повідомив про нову "бавовну" в окупованій росіянами Кирилівці
22:15
Росіяни обстріляли Харків: горить житловий будинок, 7 загиблих
Усі новини...