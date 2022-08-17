У центрі Мелітополя біля комендатури окупантів пролунав вибух – мер

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у центрі міста біля комендатури окупантів пролунав вибух.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Сильный вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя".

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Деталі: Мер міста уточнив, що у цьому місці знаходиться одна з комендатур окупантів. Подробиць щодо вибуху поки немає.

Що було раніше: 16 серпня Федоров повідомляв про вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого окупантами.