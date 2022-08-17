Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Мелитополя возле комендатуры оккупантов раздался взрыв – мэр

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 12:14
ФЕДОРОВ, GETTY IMAGES

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в центре города возле комендатуры оккупантов прогремел взрыв.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Сильный взрыв раздался у логова врага в центре Мелитополя".

Детали: Мэр города уточнил, что в этом месте находится одна из комендатур оккупантов. Подробностей о взрыве пока нет.

Что предшествовало: 16 августа Федоров сообщал о взрывах в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного оккупантами.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: МелитопольРосcияУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россияне обстреляли Харьков: горит жилой дом, 7 погибших

Россия попросила США выдать Лаврову визу, чтобы он смог поехать на Генассамблею ООН

После взрывов в Крыму россияне перемещают свои самолеты на территорию РФ – разведка

фотоГенсек ООН прибыл во Львов

В скором времени на фронте ожидаются "очень острые события" – ГУР

В МИДе призвали Deutsche Welle обратить внимание на манипуляции российской редакции

Все новости...
Мелитополь
В оккупированном Мелитополе прозвучали взрывы, пропало росТВ – мэр
В Мелитополе ожидают катастрофу во время отопительного сезона – Федоров
Из Мелитополя вывозят семьи военных России – мэр
Последние новости
00:40
Сутки на Сумщине: Было 15 обстрелов от россиян, повреждена школа и дом культуры
00:01
"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ
23:44
В общежитии Харькова были люди с нарушением слуха: они могли не слышать тревоги
23:27
Президент озвучил направления, где идут самые трудные бои
23:11
"Вооружите Украину, пока не поздно": дипломаты, эксперты и военные призвали США действовать
23:06
Экономические новости 17 августа: Боголюбов отсудил у Приватбанка гостиницу "Мир"
22:43
видеоЗеленский: россияне в Харькове ударили в общежитие, точное количество жертв неизвестно
22:38
видеоРазведчики показали, как уничтожают вражескую станцию РЭБ
22:29
Мэр Мелитополя сообщил о новой "Бавовне" в оккупированной россиянами Кирилловке
22:15
Россияне обстреляли Харьков: горит жилой дом, 7 погибших
Все новости...