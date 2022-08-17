В центре Мелитополя возле комендатуры оккупантов раздался взрыв – мэр
Среда, 17 августа 2022, 12:14
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в центре города возле комендатуры оккупантов прогремел взрыв.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Сильный взрыв раздался у логова врага в центре Мелитополя".
Детали: Мэр города уточнил, что в этом месте находится одна из комендатур оккупантов. Подробностей о взрыве пока нет.
Что предшествовало: 16 августа Федоров сообщал о взрывах в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного оккупантами.
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