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В центре Мелитополя возле комендатуры оккупантов раздался взрыв – мэр

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 12:14
В центре Мелитополя возле комендатуры оккупантов раздался взрыв – мэр
ФЕДОРОВ, GETTY IMAGES

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в центре города возле комендатуры оккупантов прогремел взрыв.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Сильный взрыв раздался у логова врага в центре Мелитополя".

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Детали: Мэр города уточнил, что в этом месте находится одна из комендатур оккупантов. Подробностей о взрыве пока нет.

Что предшествовало: 16 августа Федоров сообщал о взрывах в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного оккупантами.

Темы: МелитопольРосcияУкраина
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