Хабарі за видачу дозволів на зброю: судитимуть ексвисокопосадовця Нацполіції

Судитимуть ексвисокопосадовця Нацполіції, чотирьох співробітників дозвільної системи та працівника магазину з продажу зброї, які налагодили незаконну схему видачі дозволів на зброю.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, Офіс генпрокурора, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Пряма мова: "Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо злочинної організації, яку створив і очолив колишній перший заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Міністерства внутрішніх справ.

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На момент викриття у 2021 році він та його спільники перебували на офіційних посадах і налагодили масштабну схему "поборів" з громадян за видачу дозвільних документів на придбання і зберігання зброї, у тому числі вогнепальної".

Деталі: В повідомленні СБУ вказано, що за даними слідства, впродовж 2020-2021 років учасники оборудки безпідставно видали понад 700 дозволів.

Водночас Офіс генпрокурора зазначає, що було зафіксовано безпідставну видачу за грошову винагороду 474 дозволів на право придбання мисливської нарізної і гладкоствольної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

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Спецслужба повідомляє також про арешт на банківські рахунки колишнього високопосадовця у розмірі понад 10 млн грн, одержаних незаконним шляхом.

За даними правоохоронців, до складу злочинної організації входило ще 4 керівники підрозділів контролю за обігом зброї Національної поліції в Києві та інших регіонах.

До протиправної діяльності посадовці залучили свого спільника, який представляв їхні інтереси в одній з найбільших в Україні мереж із продажу зброї та військового спорядження.

Вартість послуги за отримання одного дозволу становила 5-10 тис грн.

Колишньому першому заступнику начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції інкриміновано створення та керівництво злочинною організацією, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, службове підроблення та одержання неправомірної вигоди службовою особою.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про колишнього першого заступника начальника Департаменту превентивної діяльності Андрія Аносова.

Його спільникам інкриміновано участь у злочинній організації та одержання неправомірної вигоди, а працівнику магазину з продажу зброї – одержання неправомірної вигоди.

За даними УП, після викриття злочинної схеми у 2021 році відповідний підрозділ НПУ було розформовано, а причетних до схеми фігурантів звільнено

Наразі обвинувальний акт щодо зловмисників скеровано до суду.

Що передувало: На початку березня 2021 року голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що через корупційну схему в Україні розформовано всі підрозділи поліції з контролю над обігом зброї, а правоохоронці перевірять особові справи усіх власників зброї на законність отримання дозволу.

Пізніше він повідомив, що 18 березня відновлюється процес оформлення, видачі дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї.