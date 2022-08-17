Взятки за выдачу разрешений на оружие: будут судить экс-чиновника Нацполиции

Будут судить экс-чиновника Нацполиции, четырех сотрудников разрешительной системы и работника магазина по продаже оружия, наладивших незаконную схему выдачи разрешений на оружие.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, Офис генпрокурора, собеседники УП в правоохранительных органах

Прямая речь: "Служба безопасности завершила досудебное расследование по преступной организации, которую создал и возглавил бывший первый заместитель начальника Департамента превентивной деятельности Министерства внутренних дел.

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На момент разоблачения в 2021 году он и его сообщники находились на официальных должностях и наладили масштабную схему поборов с граждан за выдачу разрешительных документов на приобретение и хранение оружия, в том числе огнестрельного".

Детали: В сообщении СБУ указано, что по данным следствия, в течение 2020-2021 годов участники сделки безосновательно выдали более 700 разрешений.

В то же время Офис генпрокурора отмечает, что была зафиксирована безосновательная выдача за денежное вознаграждение 474 разрешений на право приобретения охотничьего нарезного и гладкоствольного оружия, устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами.

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Спецслужба сообщает также об аресте на банковские счета бывшего высокопоставленного чиновника в размере более 10 млн грн, полученных незаконным путем.

По данным правоохранителей, в состав преступной организации входило еще 4 руководителя подразделений контроля за оборотом оружия Национальной полиции в Киеве и других регионах.

К противоправной деятельности должностные лица привлекли своего сообщника, представлявшего их интересы в одной из крупнейших в Украине сетей по продаже оружия и военного снаряжения.

Стоимость услуги за получение одного разрешения составила 5-10 тыс. грн.

Бывшему первому заместителю начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции инкриминировано создание и руководство преступной организацией, легализацию имущества, полученного преступным путем, служебный подлог и извлечение неправомерной выгоды должностным лицом.

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о бывшем первом заместителе начальника Департамента превентивной деятельности Андрее Аносове.

Его подельникам инкриминировано участие в преступной организации и получение неправомерной выгоды, а работнику магазина по продаже оружия – получение неправомерной выгоды.

По данным УП, после разоблачения преступной схемы в 2021 году соответствующее подразделение НПУ было расформировано, а причастные к схеме фигуранты уволены.

В настоящее время обвинительный акт в отношении злоумышленников направлен в суд.

Что предшествовало: В начале марта 2021 года глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что из-за коррупционной схемы в Украине расформированы все подразделения полиции по контролю над оборотом оружия, а правоохранители проверят личные дела всех владельцев оружия на законность получения разрешения.

Позже он сообщил, что 18 марта возобновляется процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрация разрешенных видов оружия.