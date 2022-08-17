Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Взятки за выдачу разрешений на оружие: будут судить экс-чиновника Нацполиции

Валентина РоманенкоСреда, 17 августа 2022, 12:24
фото СБУ

Будут судить экс-чиновника Нацполиции, четырех сотрудников разрешительной системы и работника магазина по продаже оружия, наладивших незаконную схему выдачи разрешений на оружие.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, Офис генпрокурора, собеседники УП в правоохранительных органах

Прямая речь: "Служба безопасности завершила досудебное расследование по преступной организации, которую создал и возглавил бывший первый заместитель начальника Департамента превентивной деятельности Министерства внутренних дел.

На момент разоблачения в 2021 году он и его сообщники находились на официальных должностях и наладили масштабную схему поборов с граждан за выдачу разрешительных документов на приобретение и хранение оружия, в том числе огнестрельного".

Детали: В сообщении СБУ указано, что по данным следствия, в течение 2020-2021 годов участники сделки безосновательно выдали более 700 разрешений.

В то же время Офис генпрокурора отмечает, что была зафиксирована безосновательная выдача за денежное вознаграждение 474 разрешений на право приобретения охотничьего нарезного и гладкоствольного оружия, устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами.

Спецслужба сообщает также об аресте на банковские счета бывшего высокопоставленного чиновника в размере более 10 млн грн, полученных незаконным путем.

ВИДЕО ДНЯ

По данным правоохранителей, в состав преступной организации входило еще 4 руководителя подразделений контроля за оборотом оружия Национальной полиции в Киеве и других регионах.

К противоправной деятельности должностные лица привлекли своего сообщника, представлявшего их интересы в одной из крупнейших в Украине сетей по продаже оружия и военного снаряжения.

 

Стоимость услуги за получение одного разрешения составила 5-10 тыс. грн.

Бывшему первому заместителю начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции инкриминировано создание и руководство преступной организацией, легализацию имущества, полученного преступным путем, служебный подлог и извлечение неправомерной выгоды должностным лицом.

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о бывшем первом заместителе начальника Департамента превентивной деятельности Андрее Аносове.

Его подельникам инкриминировано участие в преступной организации и получение неправомерной выгоды, а работнику магазина по продаже оружия – получение неправомерной выгоды.

По данным УП, после разоблачения преступной схемы в 2021 году соответствующее подразделение НПУ было расформировано, а причастные к схеме фигуранты уволены.

В настоящее время обвинительный акт в отношении злоумышленников направлен в суд.

Что предшествовало: В начале марта 2021 года глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что из-за коррупционной схемы в Украине расформированы все подразделения полиции по контролю над оборотом оружия, а правоохранители проверят личные дела всех владельцев оружия на законность получения разрешения.

Позже он сообщил, что 18 марта возобновляется процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрация разрешенных видов оружия.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: МВДоружиеСБУ
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россияне обстреляли Харьков: горит жилой дом, 7 погибших

Россия попросила США выдать Лаврову визу, чтобы он смог поехать на Генассамблею ООН

После взрывов в Крыму россияне перемещают свои самолеты на территорию РФ – разведка

фотоГенсек ООН прибыл во Львов

В скором времени на фронте ожидаются "очень острые события" – ГУР

В МИДе призвали Deutsche Welle обратить внимание на манипуляции российской редакции

Все новости...
МВД
Почти 30 серебряников: в МВД рассказали, сколько получают предатели за помощь врагу
Только в одной области не было прилетов с начала войны – МВД
Множественное гражданство для украинцев: наработан ряд проектов - замглавы МВД
Последние новости
01:22
Херсонщина: ВСУ уничтожили российский склад в Белогорке
00:40
Сутки на Сумщине: Было 15 обстрелов от россиян, повреждена школа и дом культуры
00:01
"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ
23:44
В общежитии Харькова были люди с нарушением слуха: они могли не слышать тревоги
23:27
Президент озвучил направления, где идут самые трудные бои
23:11
"Вооружите Украину, пока не поздно": дипломаты, эксперты и военные призвали США действовать
23:06
Экономические новости 17 августа: Боголюбов отсудил у Приватбанка гостиницу "Мир"
22:43
видеоЗеленский: россияне в Харькове ударили в общежитие, точное количество жертв неизвестно
22:38
видеоРазведчики показали, как уничтожают вражескую станцию РЭБ
22:29
Мэр Мелитополя сообщил о новой "Бавовне" в оккупированной россиянами Кирилловке
Все новости...