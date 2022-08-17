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Мінкульт дав би згоду на демонтаж пам’ятника Катерині ІІ в Одесі – Ткаченко

Олена РощінаСереда, 17 серпня 2022, 13:36
Пам'ятник Катерині II, фото Олександра Вельможка з “Думская”

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі можна демонтувати, а кількість вулиць Олександра Пушкіна – скоротити.

Джерело: Олександр Ткаченко в інтерв'ю онлайн-медіа "Свідомі", Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП)

Пряма мова: "В Україні досі є орієнтовно 400 вулиць імені Пушкіна. Нам стільки не потрібно…

Щодо пам'ятника Єкатерині ІІ в мене очевидна думка: навряд його потрібно залишати. Проте це першочергово має бути рішення одеських депутатів з відповідним зверненням до нас. Якщо воно надійде – не сумнівайтеся, ми дамо згоду".

Деталі: Ткаченко пояснив процедуру знесення пам'ятника.

Якщо пам'ятка належить до списку місцевої культурної спадщини, то місцева влада подає до Мінкульту рішення щодо виключення її з цього списку. У такому випадку пам'ятник можуть перенести на якусь алею радянських пам'ятників чи віддати до музею. 

"Тобто не обов'язково трощити", – зазначив міністр. 

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Якщо це національна пам'ятка, то МКІП вносить пропозицію до Кабміну, де ухвалюється відповідне рішення. 

"Ми просимо місцеві органи влади вирішувати, зважаючи на думки експертів, але також і на місцеві традиції чи історії, пов'язані з тим чи тим місцем", – додав Ткаченко. 

За його словами, міністерство підтримує процес декомунізації і створив раду експертів із декомунізації та дерусифікації, проте МКІП не може наказувати закладам культури, що їм робити.

Пряма мова: "Треба діяти відповідно до закону і не забувати, що ми толерантна європейська держава, а тому відмова від радянської спадщини має відбуватися прозоро з обговоренням експертів та з урахуванням нюансів регіонів".

Цьому передувало: На тлі війни Росії проти України та викликаної нею дерусифікації 28 червня на сайті президента України з'явилася петиція з пропозицією знести пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі.

Довідка: Пам'ятник "засновникам Одеси" на Катерининській площі відкрили 27 жовтня 2007 року. Він відтворив скульптуру Катерини II, знесену в 1920 році. Ще при встановленні 2007 року українські націоналісти влаштовували акції протесту проти такого пам'ятника.

Під фігурою Катерини II розташовані її сподвижники: Хосе де Рібас, Франц де Воллану, Григорій Потьомкін та Платон Зубов.

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Теми: дерусифікаціяОдесаТкаченкокультура
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