Минкульт дал бы согласие на демонтаж памятника Екатерине II в Одессе – Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что памятник российской императрице Екатерине II в Одессе можно демонтировать, а количество улиц Александра Пушкина – сократить.

Источник: Александр Ткаченко в интервью онлайн-медиа "Свідомі", Министерство культуры и информационной политики (МКИП)

Прямая речь: "В Украине до сих пор ориентировочно 400 улиц имени Пушкина. Нам столько не нужно…

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Относительно памятника Екатерине II у меня очевидное мнение: вряд ли его нужно оставлять. Однако это в первую очередь должно быть решение одесских депутатов с соответствующим обращением к нам. Если оно поступит – не сомневайтесь, мы дадим согласие".

Детали: Ткаченко объяснил процедуру сноса памятника.

Если памятник относится к списку местного культурного наследия, то местные власти подают в Минкульт решение об исключении его из этого списка. В таком случае памятник могут перенести на какую-нибудь аллею советских памятников или отдать в музей.

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"То есть не обязательно крушить", – отметил министр.

Если это национальный памятник, то МКИП вносит предложение в Кабмин, где принимается соответствующее решение.

"Мы просим местные органы власти решать, учитывая мнения экспертов, но также и местные традиции или истории, связанные с тем или иным местом", – добавил Ткаченко.

По его словам, министерство поддерживает процесс декоммунизации и создало совет экспертов по декоммунизации и дерусификации, однако МКИП не может приказывать учреждениям культуры, что им делать.

Прямая речь: "Нужно действовать в соответствии с законом и не забывать, что мы толерантное европейское государство, поэтому отказ от советского наследия должен происходить прозрачно с обсуждением экспертов и с учетом нюансов регионов".

Этому предшествовало: На фоне войны России против Украины и вызванной ею дерусификации 28 июня на сайте президента Украины появилась петиция с предложением снести памятник российской императрице Екатерине II в Одессе.

Справка: Памятник "основателям Одессы" на Екатерининской площади открыли 27 октября 2007 года. Он воссоздал скульптуру Екатерины II, снесенную в 1920 году. Еще при установлении в 2007 году украинские националисты устраивали акции протеста против такого памятника.

Под фигурой Екатерины II расположены ее сподвижники: Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.